Geleceğin mucitleri Karabağlar’da

İzmir'de Karabağlar Cumhuriyet Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ile geleceğin teknolojilerini ve projelerini görücüye çıkardı. 18 farklı projenin sergilendiği fuar, ziyaretçilerden tam not aldı. Yapay zekâ uygulamalarından akıllı tarıma, dijital ikiz sistemlerinden kültürel mirasa kadar geniş bir alanda hazırlanan çalışmalar, gençlerin vizyonunu ortaya koydu. Özellikle çevre ve sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve sağlıklı beslenme konularındaki projeler, izleyicilerden büyük alkış topladı.