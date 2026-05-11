Polis zehir tacirlerine geçit vermedi

İzmir'in Bergama ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Belirlenen adrese yönelik düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda bin 106 sentetik ecza hap, 2.24 gram esrar, bir hassas terazi ve 12 kenevir fidesi ele geçirildi. Olayla ilgili uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.K. isimli şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.