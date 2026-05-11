Şakran’da eski başkanlara ahde vefa

İzmir'in Aliağa ilçesi Şakran beldesinde geçmiş dönem belediye başkanları merhum Refik Ertem ve Zeki Şen'in isimleri, belediye meclislerinin oy birliğiyle aldığı karar sonrası caddelere verildi. Yeni tabelaların asılmasının ardından düzenlenen vefa programında protokol üyeleri, aileler ve vatandaşlar bir araya geldi. Programda konuşan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, eski başkanların hizmetleriyle isimlerini kalıcı hale getirdiğini belirterek onların bıraktığı izleri yaşatmanın önemine dikkat çekti.