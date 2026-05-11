Terk edilmiş sokaklar, boş evler... İzmir'de sessizliğin içindeki o yer: Lübbey Köyü

Bir zamanlar kalabalık bir yaşamın olduğu Lübbey Köyü, bugün sessizliği ve zamana meydan okuyan yapılarıyla ziyaretçilerini adeta geçmişe götürüyor.

NEDEN TERK EDİLDİ?

Bir zamanlar kalabalık olan köyde yaşayanların büyük bölümü geçim sıkıntısı nedeniyle göç etti. Geride ise boş evler kaldı.



TAŞ EVLER İLGİ ÇEKİYOR

Yamaç üzerine kurulu taş evler mimarisiyle görenleri şaşırtıyor. Bazı yapılar ayakta kalmayı başarırken bazıları zamana yenildi.



FOTOĞRAFÇILARIN GÖZDESİ

Sessiz atmosferi ve eski yapıları nedeniyle Lübbey, özellikle fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.