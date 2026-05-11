Terk edilmiş sokaklar, boş evler... İzmir'de sessizliğin içindeki o yer: Lübbey Köyü

Bir zamanlar kalabalık bir yaşamın olduğu Lübbey Köyü, bugün sessizliği ve zamana meydan okuyan yapılarıyla ziyaretçilerini adeta geçmişe götürüyor.
ZAMANIN DURDUĞU KÖY
Lübbey Köyü, taş evleri ve sessiz sokaklarıyla "hayalet köy" olarak anılıyor. Yıllardır terk edilmiş görüntüsüyle dikkat çekiyor.
NEDEN TERK EDİLDİ?
Bir zamanlar kalabalık olan köyde yaşayanların büyük bölümü geçim sıkıntısı nedeniyle göç etti. Geride ise boş evler kaldı.
TAŞ EVLER İLGİ ÇEKİYOR
Yamaç üzerine kurulu taş evler mimarisiyle görenleri şaşırtıyor. Bazı yapılar ayakta kalmayı başarırken bazıları zamana yenildi.
FOTOĞRAFÇILARIN GÖZDESİ
Sessiz atmosferi ve eski yapıları nedeniyle Lübbey, özellikle fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.
KORKU FİLMLERİNİ ANDIRIYOR
Dar sokakları ve terk edilmiş evleriyle köy, ziyaretçilere adeta korku filmi atmosferi yaşatıyor.
KÖYDE HAYAT TAMAMEN BİTMEDİ
Köyde hâlâ az sayıda kişinin yaşadığı belirtiliyor. Özellikle yaz aylarında hareketlilik artıyor.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Lübbey Köyü'nden paylaşılan görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.
TARİHİ DOKUSU KORUNUYOR
Eski Ege köyü mimarisini taşıyan yapıların büyük bölümü hâlâ özgün dokusunu koruyor.
TURİZM İÇİN BÜYÜK POTANSİYEL
Doğal yapısı ve ilginç hikâyesi nedeniyle bölgenin turizm açısından değerlendirilmesi gerektiği sık sık konuşuluyor.
GİZEMİ BİTMİYOR
Her yıl yüzlerce kişi bu sessiz köyü görmek için geliyor. Lübbey, İzmir'in en gizemli noktalarından biri olmaya devam ediyor.