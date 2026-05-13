Başkan Yetişkin anne acısı ile sarsıldı

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in annesi Emine Yetişkin hayatını kaybetti. Annesinin vefatını sosyal medya hesabından duyuran Başkan Yetişkin, "Kıymetli annemizi ebediyete uğurluyoruz. Hayatı boyunca sevgisi, emeği ve fedakârlığıyla ailemizin en büyük değeri olan canım annemizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Rabbim seni rahmetiyle kuşatsın. Yattığın yer incitmesin, mekânın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Merhumenin cenazesinin bugün Seferihisar Ulu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.