Dikili’nin 75 yatak kapasiteli Devlet Hastanesi açıldı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Dikili'de hizmete başlayan yeni Devlet Hastanesi ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kentteki hükümet yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Başkan Saygılı, "Dikili'de hizmete alınan 75 yataklı yeni Devlet Hastanesi, milletimize verdiğimiz sözlerin, kararlılıkla hayata geçirilen vizyoner politikaların bir sonucudur"

'GÜÇLÜ SAĞLIK SİSTEMİ'

Saygılı, "Sağlıkta dönüşüm hamlelerimizin öncüsü olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye bugün sağlık altyapısı, hizmet kalitesi ve erişilebilirlik bakımından dünyanın örnek aldığı bir noktaya ulaşmıştır. Yeni Dikili Devlet Hastanesi; modern mimarisi, ileri teknolojiye sahip donanımı ve kapsamlı hizmet birimleriyle bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacaktır. Acil servisten yoğun bakıma, ameliyathanelerden diyaliz ünitesine kadar geniş bir yelpazede sunulan hizmetler sayesinde vatandaşlarımız sağlık hizmetine hızlı, etkin ve nitelikli şekilde ulaşacaktır. AK Parti hükümetleri olarak, İzmir'de de Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi eser ve hizmet üretmeye devam etmektedir. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve güçlü bir sağlık sistemi inşa etmek temel önceliğimizdir. Yeni Dikili Devlet Hastanesi de bu anlayışın önemli bir halkasıdır. Dikili'mize ve bölgemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.