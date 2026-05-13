Gören taşınıp yaşamak istiyor! İşte İzmir'de huzurun adresi olan rotalar...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in bazı mahallelerinde zaman adeta yavaş akıyor… Eski Ege ruhunu koruyan bu sokaklar hem huzuru hem de nostaljiyi bir arada sunuyor.
BİRGİ – ÖDEMİŞ
Osmanlı'dan kalan konakları, taş sokakları ve sessiz atmosferiyle İzmir'in en nostaljik noktalarından biri.
ALAÇATI – ÇEŞME
Rüzgar gülleri kadar taş evleriyle de ünlü. Sabah erken saatlerde adeta eski Ege kasabasına dönüşüyor.
SIĞACIK – SEFERİHİSAR
Kale içindeki dar sokaklar, cumbalı evler ve sakin havasıyla geçmişi yaşatıyor.
BADEMLER – URLA
Tiyatrosu, eski köy dokusu ve sakin yaşamıyla farklı bir atmosfere sahip.
ŞİRİNCE – SELÇUK
Rum evleri ve yokuşlu sokaklarıyla yıllardır "zaman burada yavaş akıyor" dedirten yerlerden.
FOÇA ESKİ SOKAKLARI
Taş evler, eski balıkçı ruhu ve dingin kıyılarıyla nostalji hissi veriyor.
TİRE ARASTASI
Tarihi çarşısı ve geleneksel esnaf kültürüyle eski Ege yaşamını hissettiriyor.
BARBAROS KÖYÜ – URLA
Sessizliği ve köy dokusuyla şehirden tamamen kopmuş hissi uyandırıyor.
KEMERALTI'NIN ARKA SOKAKLARI
Kalabalığın arasında saklı hanlar ve eski dükkanlar İzmir'in geçmişini yaşatıyor.
BERGAMA TARİHİ EVLERİ
Taş yapıları ve tarihi atmosferiyle adeta açık hava müzesi gibi