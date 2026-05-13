İzmir Büyükşehir’de muhalefete sansür

İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis toplantılarında, gündem dışı konuşmalar sırasında canlı yayının kesilmesine ilişkin önerge gündeme geldi. Önerge oy çokluğu ile meclisten geçerken, AK Parti ve MHP'den önergeye tepkiler geldi.

AK Partili meclis üyeleri kararı anti demokratik olarak değerlendirdi. Önergeye ilişkin söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, "Anladığım kadarıyla bugün itibarıyla katılımcı kent kimliğini CHP grubu terk ediyor. Bu da kayıtlara geçsin. Kentin gündemi dışı dediğiniz şey aslında kentin gündemi. Kentin sorunlarını dile getiriyorduk. Ancak İzmirlilerin bu sorunlara erişimini ortadan kaldırıyorsunuz" dedi. Yaşananların demokrasi ve şeffaflık anlayışıyla bağdaşmadığını ifade eden AK Parti İzmir Milletvekili Kırkpınar ise, CHP yönetiminin eleştiriden rahatsız olduğunu söyledi. Mecliste konuşmalara süre sınırı getirilmesini de eleştiren Kırkpınar, muhalefetin sesinin kısılmaya çalışıldığını belirterek, "İzmir halkının gerçekleri öğrenmesini engelleyemezsiniz" dedi.