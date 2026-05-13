İzmir’de sendikalar Özgür Özel’in peşinde

İzmir yerel yönetimlerinde bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi (TİS) çıkmazı, sendikaların sertleşen tavrıyla yeni bir boyuta taşındı. Bayraklı, Karşıyaka, Buca ve Narlıdere belediyelerinde örgütlü olan Tüm Yerel-Sen, Tüm Bel-Sen, Birlik Yerel-Sen ve Bağımsız Yerel Hak-Sen, ortak bir deklarasyon yayımlayarak Cuma günü İzmir'e gelecek olan CHP lideri Özgür Özel için topyekûn iş bırakma eylemi başlattıklarını duyurdu.

Sendika temsilcileri, taleplerini sadece belediye başkanlarına değil, doğrudan CHP liderine duyurmakta kararlı. Özel'in katılacağı açılış ve etkinliklerde, işçilerin hak arayışının damga vurması bekleniyor. Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Murat Bekar, dört sendika adına yaptığı açıklamada birlik vurgusu yaparak şunları söyledi: "Belediyelerdeki mevcut sözleşmelerin geriye çekilmek istenmesine karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Cuma günü iş bırakıyoruz. Sayın Özgür Özel'in katıldığı her platformda haklı mücadelemizi en güçlü şekilde dile getireceğiz. Bu sadece bir maaş pazarlığı değil, bir onur ve dayanışma mücadelesidir."