Ödemiş yolunda ölümcül çarpışma

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Ş.U. (64) idaresindeki fidan yüklü kamyonet, Ovakent Mahallesi ile Bademli Mahallesi arasındaki Ketendere mevkisinde karşı yönden gelen Şahin Arslan (35) yönetimindeki motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, motosiklet sürücüsü Şahin Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonet sürücüsü Ş.U. gözaltına alındı. Şahin Arslan'ın cenazesi, Ödemiş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.