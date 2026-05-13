Plaja girmek lüks oldu | Çeşme ve Bodrum’da yeni sezon tarifeleri

Yaz sezonunun ve Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Türkiye'nin en popüler tatil rotalarında "beach club" ve otel fiyatları güncellendi.
Geçtiğimiz yıla oranla ciddi bir artışın yaşandığı sahillerde, bu yıl tatil yapmak lüks segmentin bile sınırlarını zorlayacak gibi görünüyor. Ege'nin gözdesi Çeşme'de işletmeciler, personel ve enerji giderlerindeki artışı gerekçe göstererek fiyatlara ortalama yüzde 30'un üzerinde zam yaptı.
İlçedeki popüler mekanlarda giriş ücretleri 2 bin TL'den başlarken, popülerliğe göre bu rakam 5 bin TL'ye kadar çıkıyor. Bazı işletmeler "kapı giriş ücreti" alırken, bazıları ise "harcama limiti" şartı koşuyor. Örneğin; Alaçatı 11 ve Fly-Inn 2.000 TL giriş ücreti talep ederken, Boheme Çeşme gibi mekanlar 5.000 TL'lik harcama limitiyle hizmet veriyor.
GÜNLÜK 12 BİN TL
Bodrum'da ise lüksün sınırı Euro bazlı listelerle çiziliyor. Kurban Bayramı öncesi ortaya çıkan tarifeler, tatilciler arasında şok etkisi yarattı. Dünyaca ünlü plajlarda tek kişilik giriş ücretinin 230 Euro'ya (yaklaşık 12.277 TL) ulaştığı görüldü. Sadece giriş değil, menü fiyatları da rekor kırıyor: Bir lahmacunun fiyatı 1.600 TL'ye, bir hamburgerin ise 2.240 TL'ye kadar yükselmiş durumda.
FİYAT TABLOSU: SAHİLLERDE SON DURUM
