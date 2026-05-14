Bergama’da Türkçe isimli iş yerlerine teşekkür plaketi

İzmir Bergama'da Şehit Ömer Yiğit Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, "Türkçe Bir Markadır" adıyla hayata geçirdikleri proje kapsamında ilçede Türkçe isimli iş yerlerini ziyaret ederek, plaketle teşekkür ettiler. Lise Müdürü Ebubekir Erkaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Okulumuz Türkçe isim kullanan işletmeleri ödüllendirecek özel bir projeye imza attı. 'Türkçe Bir Markadır' adıyla hayata geçirilen projede Türkçe isim kullanan işletmelerin okulumuz tarafından hazırlanan plaketler takdim edilecek. Bu proje ile hem farkındalık oluşturmak hem de esnafımızı onurlandırmayı amaçlıyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

ÜLKEMİZİN KANAYAN YARASI

Proje Sorumlularından öğretmen Atabey Pusat ise, "Bu konuda ülkemizin kanayan bir yarası var. İşletmelerimizin çoğu Türkçe bir isim kullanmak yerine İngilizce, Fransızca, Arapça isimler kullanıyor. Bu durumu tersine döndürmek, Türkçe ismin de bir kalite olduğunu anlatmak için yaptığımız bir çalışma bu. Dileriz önce İzmir sonra ülke geneline yayılarak Türkçe isimli işletmelerin sayısı hızla artar " diye konuştu.