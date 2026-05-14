İzmir emniyeti binlerce uyuşturucu hap ele geçirdi

İzmir'de polis ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği asayiş ve narkotik operasyonlarında çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, binlerce uyuşturucu hap ile çeşitli narkotik maddeler ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 130 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan kent genelinde aranan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 250 kişi yakalandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için suç ve suçlulara yönelik operasyonların aralıksız devam edeceğini bildirdi.