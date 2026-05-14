TIR kazasında dayı ve yeğeni can verdi

İzmir'in Menemen ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü ile yanındaki dayısı hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Aliağa istikametinden İzmir yönüne giden Ömer Faruk Uygun (29) idaresindeki TIR, savrularak devrildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücü Ömer Faruk Uygun ile araçta yolcu konumunda bulunan dayısı Burhan Çotur'un (65) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Uygun ve Çotur'un cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

