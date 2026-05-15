Ege yeniden kışa teslim

Sıcak havaların ardından dün Türkiye genelinde yağmur ve fırtına vardı. Ege Bölgesi'ni de olumsuz etkileyen hava koşulları vatandaşları da zor duruma soktu.
Dün İzmir'in Menemen ilçesinde karada hortum meydana geldi. Hava sıcaklığının 21 dereceye kadar çıktığı İzmir'de yerel yağışlar görüldü. Hortum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl, "Bu koşullar altında bölgeye kuzeybatıdan sokulan soğuk hava kütlesi, İzmir'de küçük çaplı hortum oluşumuna neden oldu" dedi.
İŞÇİLERE YILDIRIM DÜŞTÜ
Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi'ne iki işçi tamirat işleri için 7 katlı apartmanın çatısına çıktı. İşçilerin çalışmaya başlamasının ardından gök gürültülü sağanak yağış meydana geldi.
İşçilerin çatıda bulunduğu esnada düşen yıldırım sonucu 2 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan işçiler hastanelere sevk edildi. İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
SAĞANAK VE DOLU
Manisa'nın Demirci ilçesinde de sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Dolu ile birlikte ilçe merkezi beyaza büründü. Dolu yağışının ardından yılda yaklaşık 20 bin kiraz üretiminin yapıldığı ilçede Demirci İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı 3 ekip, tarlalarda hasar tespit çalışması başlattı. Aynı zamanda bölgede çatılar uçtu, dükkanların önündeki masalar da etrafa saçıldı.