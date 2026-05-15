Ege yeniden kışa teslim

İşçilerin çatıda bulunduğu esnada düşen yıldırım sonucu 2 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan işçiler hastanelere sevk edildi. İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SAĞANAK VE DOLU

Manisa'nın Demirci ilçesinde de sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Dolu ile birlikte ilçe merkezi beyaza büründü. Dolu yağışının ardından yılda yaklaşık 20 bin kiraz üretiminin yapıldığı ilçede Demirci İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı 3 ekip, tarlalarda hasar tespit çalışması başlattı. Aynı zamanda bölgede çatılar uçtu, dükkanların önündeki masalar da etrafa saçıldı.