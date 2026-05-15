Gökyüzü uçurtmalarla renklendi

İzmir'in Narlıdere ilçesinde düzenlenen 'Uçurtmanı Al Gel' etkinliğinde ilkokul öğrencileri rengarenk uçurtmalarını gökyüzüyle buluşturdu. 'Sağlıklı Yaşam Ligi' projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem de teknoloji bağımlılığından uzak, doğayla iç içe bir gün geçirdi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Bu etkinlikte çocukların mutluluğunu, ailelerin sevincini hep birlikte gözlemleyebiliyoruz. Bu programların İzmir'de daha fazla bir şekilde yaygınlaşması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.