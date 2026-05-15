Huzurevinde ölüme 6 taksitte 21 bin lira ceza

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yaşlı bakımevindeki Fatma Uraz'ın (86), banyo yaptırıldıktan sonra vücudunda oluşan kızarıklar nedeniyle hastaneye kaldırılıp, ardından hayatını kaybetmesine ilişkin açılan ikinci davada Doktor Naciye S., 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 eşit taksitle ödenmek üzere 21 bin 200 lira adli para cezasına çarptırıldı. 16 Eylül 2018'de bir bakımevinde meydana gelen olayda, Nesrin Ö. ve Tuğçe A. tarafından banyo yaptırılan Fatma Uraz'ın vücudunda kızarıklıklar oluştu, derisinin bazı bölümleri soyuldu. Çalışanlar, Uraz'a merhem sürdü. Daha sonra kızarıkları fark eden yakınları, kadını hastaneye götürdü. Uraz, 21 Eylül 2018'de yaşamını yitirdi. Başlatılan soruşturmada, ifadeleri alınan Nesrin Ö. ve Tuğçe A., suçlamaları reddetti. İddianamede; Tuğçe A. asli, Nesrin Ö. ise tali kusurlu bulunurken, 2 tutuksuz sanık hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Savunmaların ardından karar açıklandı. Hakim, Naciye S'yi 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırırken, indirim uygulayarak cezasını 2 yıl 11 ay hapse çevirdi. Sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle sanığa verilen hapis cezası, 1060 günün karşılığı olarak 21 bin 200 lira adli para cezasına çevrildi. Ayrıca sanığın ekonomik durumu da göz önüne alındı. Sanığın, ödeme güçlüğe çekebileceği anlaşıldığından para cezasının da 6 eşit taksitle ödemesine hükmedildi.