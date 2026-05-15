İzmir'deki bir çocuk hastanesinde görev yapan 26 yıllık hemşire Reyhan Çelik, mesleğe başladığı ilk günden bu yana çocuk hastalara "anne ve abla şefkatiyle" hizmet veriyor. Reyhan Çelik, 15 yıldır İzmir'deki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapıyor. Çalışmaları nedeniyle İzmir'de "yılın hemşiresi" seçilen Çelik, çocuk cerrahisi yoğun bakım servisinde çocuklara anne şefkatiyle hizmet veriyor. Reyhan hemşire, üniversite sınavlarına hazırlanan bir kızının olduğunu, onun da hemşire olmasını istediğini belirtti. Hastanenin Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Uzman Hemşire Arzu Çelik de Reyhan hemşirenin özverisiyle genç meslektaşlarına örnek olduğunu belirtti