Taş Hastanesi’nde zaman tedavisi! İzmir Efes’te binlerce yıllık miras yenileniyor...

TARİHSEL ARKA PLAN Bugün kalıntılarını hayranlıkla izlediğimiz Efes, sadece bir yerleşim yeri değil, Roma İmparatorluğu'nun en stratejik yönetim merkezlerinden biriydi. Döneminin dünyasında "Küçük Asya'nın Başkenti" (Provincia Asia) unvanını taşıyan kent, yaklaşık 200 bin kişiyi aşan nüfusuyla antik çağın New York'u veya Londra'sı konumundaydı. Ege Denizi'ne açılan devasa limanı sayesinde Doğu ve Batı ticaretini birbirine bağlayan bu metropol, lüksün, mimarinin, felsefenin ve diplomasinin de merkeziydi. İmparatorların bizzat ziyaret ettiği, görkemli festivallerin düzenlendiği Efes'te, bugün ayağa kaldırılan Stadyum ve Liman caddeleri sıradan yollar değildi. Bu caddeler, limana yanaşan yabancı kralların, elçilerin ve tüccarların kente girerken Efes'in gücünü ve ihtişamını ilk kez gördükleri, adeta imparatorluğun "vitrini" sayılan anıtsal protokol akslarıydı.

GEÇMİŞİN İZLERİ Restorasyon çalışmalarının en yoğunlaştığı nokta, antik kentin sosyo-kültürel hayatının kalbi sayılan 2500 yıllık Stadyum Caddesi. Bu cadde, çeyrek asır boyunca antik dünyanın ticaret, spor ve festivaller için kullandığı en aktif güzergahlardan biriydi. Geçen zaman içinde uğradığı yıkımların ardından, antik dönem insanının da bu caddeyi kurtarmak için çabaladığı restorasyon sırasında ortaya çıktı. Efeslilerin o dönem yıkılan sütunları aceleyle yerine yerleştirmeye çalıştığını belirten Prof. Dr. Duman, tarihin bu ilginç detayını şu sözlerle aktarıyor: "Antik dönemde her şey her zaman kusursuz ve nizami yapılmamış. Deprem sonrası aceleyle yapılan onarımlarda bazen sütun kaidelerinin başlık olarak kullanıldığını, bazen de sütunların ters çevrilip altüst edilerek ayağa kaldırıldığını görüyoruz. Antik dönem mimarlarının da bu tür pratik dokunuşları var. Biz bugünkü modern restorasyon anlayışımızla o dönemin bu tarihi yaşanmışlığına saygı duyuyor ve 'minimum müdahale' ilkesini benimsiyoruz. Ziyaretçilerin antik çağı ve kentin geçirdiği evreleri daha doğru algılayabilmesi için orijinal yapıya dışarıdan yapay müdahaleleri en alt düzeyde tutuyoruz."

YENİDEN TERCÜME

Projenin en heyecan verici ayaklarından birini ise cadde boyunca sıralanan heykel kaideleri ve yazıtlı bloklar oluşturuyor. Taş hastanesinde temizlenen Latince ve Grekçe yazıtlar, uzman epigraflar (yazıt bilimciler) tarafından tek tek çözümleniyor. Bu yazıtların Türkçe ve İngilizce tercübeleri hazırlanarak bilgilendirme panolarına aktarılıyor. Böylece Efes'i gezen bir ziyaretçi, sadece görkemli taş blokların arasından yürümeyecek; o taşların üzerinde hangi Roma imparatoruna teşekkür edildiğini, kente hizmet eden hangi yerel yöneticinin onurlandırıldığını ya da hangi tarihi olayın ölümsüzleştirildiğini doğrudan kendi dilinde okuyup anlayabilecek. Tarih, kelimenin tam anlamıyla taşların üzerinden ziyaretçiyle konuşacak.

YENİ BİR EFES HARİTASI

"Geleceğe Miras Sonsuz Efes" projesinin nihai hedefi, kenti sadece korumak değil, turizme yepyeni bir çehre kazandırmak. Stadyum Caddesi'nden sonra ekipler rotayı antik tiyatroya ve ardından kentin denizle bağını kuran meşhur Liman Caddesi'ne (Arkadiane) çevirecek. Liman Caddesi'ndeki Roma hamamında kazı ve restorasyon faaliyetleri sürerken, caddenin zemin kaplamaları ve sütunları da elden geçirilecek. En büyük hamlelerden biri ise caddenin sonunda yer alan üç büyük kapıdan biri olan Orta Liman Kapısı'nda yaşanacak. Koruma kurulundan gerekli tüm izinleri alınan kapıda, aslına uygun olarak parçaların birleştirilmesiyle en üst düzeyde restorasyon çalışması yürütülecek.