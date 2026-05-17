Van’daki bebek ambulans uçakla İzmir’e getirildi

Van'da doğuştan bağırsak rahatsızlığı olan 3,5 aylık bebek, tedavisinin yapılması amacıyla ambulans uçakla İzmir'e getirildi. Van'daki bir hastanede tedavi gören bebeğin, ileri tetkik ve tedavilerinin yapılması amacıyla İzmir'e sevki kararlaştırıldı. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak, Van'dan aldığı bebeği İzmir'e getirdi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından teslim alınan bebek, İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin çocuk intestinal yetmezlik servisinde tedavisine başlanan bebeğin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.4