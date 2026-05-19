İzmir’de cam silme acı sonla bitti! 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti!

Olay, Muratbey Mahallesi 3539 Sokak üzerinde bulunan Toryap Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fethi Özen (70) eşiyle beraber evinin camlarını sildiği esnada bir anda dengesini kaybederek 4. kattan beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Fethi Özen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.