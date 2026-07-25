Ampute edilen Yaman’a yurt dışından sıcak yuva

İZMİR'İN Seferihisar ilçesinde silahla vurulduktan sonra sol bacağı ampute edilen 'Yaman' isimli köpek, azmiyle hayata tutundu. Rehabilitasyon sürecini tamamlayan Yaman, SEHAYDER ve belediyenin ortak çalışmasıyla yeni yuvasına kavuşmak için gün sayıyor. Aylar önce sol bacağından silahla vurulmuş ve ağır yaralı halde bulunan Yaman, Seferihisar Belediyesi Hayvan Barınağı'na getirildi. Muayene ve tetkiklerin ardından, sol bacağındaki ağır hasar nedeniyle yaşamını sürdürebilmesi amacıyla amputasyon kararı alındı. Operasyonun ardından tedavi ve rehabilitasyon süreci barınakta titizlikle sürdürülen Yaman, kısa sürede üç bacağıyla yeni yaşamına uyum sağladı. Kısırlaştırma işlemi de tamamlanan Yaman'a yurt dışından yuva bulundu. Yaman'ın yarın barınaktan ayrılarak yeni ailesine kavuşmak üzere yola çıkacağı öğrenildi.