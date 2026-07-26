GDZ İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 TEMMUZ | İzmir'in 11 ilçesinde elektrik kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İşte 26 Temmuz Pazar İzmir'deki elektrik kesintisi planı...
BERGAMA / İZMİR
09:00 - 13:00
Dağıstan (3087. Sk., 3088. Sk., 3089. Sk., Dağıstan Köyü İç Yolu)
12:00 - 17:00
Dağıstan (3078. Sk., 3082 Sk., 3083. Sk.)
BORNOVA / İZMİR
10:00 - 16:00
Gürpınar (7001. Sk., 7001/1. Sk., 7001/2. Sk., 7001/3. Sk., 7003. Sk., 7003/1. Sk., 7004. Sk., 7004/12. Sk., 7004/6. Sk., 7004/7. Sk., 7005/3. Sk., 7005/4. Sk., 7005/6. Sk., 7007. Sk., 7009. Sk., 7010. Sk., 7010/10. Sk., 7010/11. Sk., 7010/12. Sk., 7010/3. Sk., 7010/4. Sk., 7010/5. Sk., 7010/6. Sk., 7010/7. Sk., 7010/8. Sk., 7010/9. Sk., 7012. Sk., 7015. Sk., 7018. Sk., 7018/1. Sk., 7018/2. Sk., 7018/3. Sk., 7018/5. Sk., 7023. Sk.)
DİKİLİ / İZMİR
09:00 - 15:00
Cumhuriyet (372. Sk., 373/1. Sk., 374. Sk., 376. Sk., 376/5. Sk., 378. Sk., 380. Sk., 380/1. Sk., 382. Sk., 384. Sk., 384/1. Sk., 386. Sk., 387. Sk., 387/9. Sk., 388. Sk., 390. Sk., 391. Sk., 393. Sk., 399/1. Sk., 405. Sk., 405/1. Sk., 405/2. Sk., 407. Sk., 416. Sk., 423. Sk., 425/1. Sk., 426. Sk., 427. Sk., 428. Sk., 428/1. Sk., 430. Sk., 430/1. Sk., 432. Sk., 434. Sk., 435. Sk., 443/3. Sk., Fesleğen Sk., Fulya Sk., Hayat Sk., Ihlamur Sk., Karanfil Sk., Şehit Aras Kılıç Sk., Site İç Yolu, Turan Dursun Cd.)
KARABURUN / İZMİR
09:00 - 15:00
Mordoğan (350. Sk., 353. Sk., 354. Sk., 355. Sk., 356. Sk., 358. Sk., 359. Sk., 360. Sk., 361. Sk., 362. Sk., 363. Sk., 364. Sk., 366. Sk., 367. Sk., 368. Sk., 369. Sk., 370. Sk., 371. Sk., 372. Sk., 373. Sk., 375. Sk., 376. Sk., 378. Sk., 379. Sk., 381. Sk., Çatalkaya Küme Evleri, Dereboyu Cd., İnönü Cd., İzmir 5. Sk., İzmir Cd., Kazım Karabekir Cd., Namık Kemal Cd., Şehit Jandarma Komando Onabaşı Süleyman Aşkın Cd.)
Mordoğan (201. Sk., 213. Sk., 214. Sk., 216. Sk., 220. Sk., 221. Sk., 222. Sk., 229. Sk., 231. Sk., 294. Sk., 295. Sk., 297. Sk., 298. Sk., 300. Sk., 302. Sk., 303. Sk., 305. Sk., 318. Sk., 319. Sk., 320. Sk., 321. Sk., 435. Sk., 436. Sk., 438. Sk., 439. Sk., 440. Sk., Barbaros Cd., Fatih Cd.)
Mordoğan (228. Sk., 233. Sk., 234. Sk., 235. Sk., 236. Sk., 238. Sk., 239. Sk., 240. Sk., 242. Sk., 243. Sk., 244. Sk., 245. Sk., 246. Sk., 247. Sk., 248. Sk., 249. Sk., 250. Sk., 251. Sk., 252. Sk., 254. Sk., 258. Sk., 259. Sk., 260. Sk., 261. Sk., 262. Sk., 263. Sk., 264. Sk., 265. Sk., 273. Sk., 274. Sk., 275. Sk., 276. Sk., 278. Sk., 287. Sk., 289. Sk., 290. Sk., 291. Sk., 293. Sk., 295. Sk., 300. Sk., 302. Sk., Atatürk Cd., Fatih Cd., Şehit Hakan Özkaner Sk., Yalı Cd.)
KINIK / İZMİR
02:00 - 04:00
Arpaseki, Taştepe
09:00 - 17:00
Arpadere (Arkadaş Küme Evleri, Arpadere Köyü İç Yolu, Aşağıalan Küme Evleri, Burçak Küme Evleri, Gazi Atatürk Cd., Mezarlıküstü Küme Evleri, Siyrat Küme Evleri, Ulubey Küme Evleri), Bağalan (Bağalan Köyü İç Yolu, Çukur Sk., Kocatarla Küme Evleri, Şelale Sk., Üçarmut Küme Evleri, Yıldırım Sk.), Büyükoba (Büyükoba Köyü İç Yolu, Elmadere Yolu Küme Evleri, Kuşkaya Küme Evleri), Çaltı (Akdere Küme Evleri, Çaltı Yolu, Egemenlik Küme Evleri, Karşı Küme Evleri, Öğretmen Küme Evleri), Çanköy (Camialtı Sk., Çanköy Köyü İç Yolu, Çanköy Yolu, Meşe Sk., Orkide Sk., Orta Sk., Serin Kuyu Küme Evleri, Yaprak Sk.), Değirmencieli (Acıçeşme Sk., Arda Sk., Başkomutan Atatürk Cd., Çaltı Yolu, Değirmencieli Köyü İç Yolu, Molla Kasım Küme Evleri), Elmadere (Asmalı Küme Evleri, Elmadere Köyü İç Yolu, Gölcük Küme Evleri, Mera Küme Evleri, Seçkin Küme Evleri), Kalemköy (29 Ekim Cd., Kalemköy Köyü İç Yolu, Kalemköy Yolu, Okul Önü Sk., Papatya Sk., Toprak Sk.), Kınık OSB (Vali Kutlu Aktaş Cd.), Kocaömer (Avcı Sk., Bayır Sk., Çagri Sk., Camiyanı Sk., Çimen Sk., Dalgıç Sk., Değirmencieli Yolu, Dutluçeşme Sk., Geven Sk., Kocaömerli Köyü İç Yolu, Kuşçu Sk., Medeniyet Cd., Tuna Sk., Yağmur Sk.), Yaylaköy (Ardıç Sk., Çeşme Sk., Halman Küme Evleri, Kalemköy Yolu, Kardeş Sk., Keskin Sk., Kır Çiçeği Sk., Uygar Sk., Yayakent Köyü İç Yolu, Yaylaköy)
MENEMEN / İZMİR
10:00 - 16:00
Cumhuriyet (7527. Sk., 7609/1. Sk., 7703. Sk., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Yenilik Cd.), Gazi (107/1. Sk., 107/2. Sk., 107/3. Sk., 107/5. Sk., 107/7. Sk., 7505. Sk., 7505/1. Sk., 7521. Sk., 7700. Sk., 7701. Sk., 7702. Sk., İstiklal Cd., Koyundere Cami Cd., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Yenilik Cd.), Kemal Atatürk (29 Ekim Cd., 7526/1. Sk., 7528/2. Sk., 7534. Sk., İstiklal Cd., Koyundere Cami Cd.), Ulus (100/2. Sk., 100/4. Sk., 100/5. Sk., 7501. Sk., 7501/2. Sk., 7501/4. Sk., 7532. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., İstiklal Cd., Koyundere Cami Cd., Mustafa Kemal Atatürk Cd.)
09:00 - 15:00
Ahıhıdır (1608. Sk., 3 Eylül Sk., Cıkmaz, Eski Mahkeme Cd., Fabrika Sk., Hasan Fikri Sk., İzmir Cd., Kesikköy Sk., Kiremitçi Sk., Sabancı Sk., Şehit Kemal Cd., Şen Sk., Şevki Bey Sk., Taşhan Sk., Tevfik Fikret Gç. Sk., Yeni Sk.), Camiikebir (Arasta Cd., İpek Pazarı Sk., Mehmet Paşa Geçidi Sk., Şehit Kemal Cd., Soğan Pazarı Sk.), Gaybi (İzmir Cd., Yeni Sk.), Kazımpaşa (1. Gaziosmanpaşa Sk., 1. Güven Sk., 1. Hıdırlık Sk., 1. Kayaalp Sk., 1214. Sk., 1214/1. Sk., 1526. Sk., 2. Güven Sk., 2. Hıdırlık Sk., 2. Kayaalp Sk., 3. Hıdırlık Sk., 3. Kayaalp Sk., 4. Kayaalp Sk., 5. Kayaalp Sk., 6. Kayaalp Sk., Berber Sk., Cezayir Sk., Doğan Sk., Eski Seyrek Köy Yolu Sk., Gazi Osman Paşa Sk., Göçmen Sk., Güven Sk., Hisarlık Sk., İdris Efendi Sk., İsa Efendi Sk., İzmir Cd., Kara Hüseyin Sk., Karataş Sk., Kayaalp Sk., Kubilay Sk., Kurtuluş Çıkmazı Sk., Meltem Sk., Nizami Sk., Ömer Efendi Sk., Paspan Sk., Şehit Ali İhsan Kalmaz Cd., Şevki Bey Sk.), Seydinnasrullah (1532. Sk., 1533. Sk., Aydınlık Sk., Cezayir Sk., Dellal Sk., İsa Efendi Sk., İzmir Cd., Karataş Sk., Menekşe Sk., Nizami Sk., Paspan Sk., Sahil Sk., Şevki Bey Sk.), Tülbentli (Cıkmaz, Dağ Geçidi Sk., Dellal Gç. Sk., Dellal Sk., İkiz Çeşme Sk., İsmail Efendi Sk., İzmir Cd.), Zafer (1. Bayır Sk., 1. Cebel Sk., 1. Havadar Gç., Başarı Sk., Bayır Sk., Cebel Sk., Cezayir Sk., Dağ Geçidi Sk., Dağ Sk., Depo Sk., Dik Sk., Divrikli Sk., Gündoğdu Sk., Hacı İsmail Bayır Sk., Hacı İsmail Sk., Havadar Sk., İkiz Çeşme Sk., Nikbolu Sk., Şehit Hüseyin Keçici Sk., Taş Sk., Tepe Sk., Top Sk., Yeni Taş Sk., Yokuş Sk., Zafer Sk.)
ÖDEMİŞ / İZMİR
10:30 - 14:30
Anafartalar (Anadolu Cd., Cebeci Sk., Gönen Sk., Hisar Sk., Kale Sk., Marmara Cd., Mimar Cemaligil Sk., Şehit Adnan Menderes Blv., Şehit Süleyman Özdemir Cd., Selçuk Sk.), Atatürk (Anadolu Cd., Cem Sk., Denizciler Sk., Namık Kemal Cd., Nuh Çıkmazı Sk., Şehit Adnan Menderes Blv., Şehit Ali Yücel Öner Sk., Tarım Sk., Tarla Sk., Tayfun Sk., Yeşil Yurt Cd., Ziraat Sk.), Zafer (Ortaç Sk., Şehit Adnan Menderes Blv.)
12:00 - 16:00
Emmioğlu (1. Şeytanlı Karaağaç Mevki Sk., Fakülte Cd., İstasyon Cd., Sanayi Alti Mevkii Küme Evleri, Sanayi Sitesi 38. Sk.), Türkmen (Ordu Cd.), Üç Eylül (2. Köprü Sk., 2. Nur Sk., 3. Köprü Sk., Ataç Sk., Atik Sk., Bağlar Cd., Beyoğlu Sk., Demiryolu Cd., Ekmekçi Sk., Emmioğlu Cd., Erbaş Sk., Fakülte Cd., Ful Sk., Göztepe Sk., Güçlü Sk., Güven Sk., Işıklı Sk., İzmir Bağı Mevkii Küme Evleri, Konut Sk., Köprü Sk., Maarif Sk., Mezbaha Sk., Mutlu Sk., Nur Sk., Ordu Cd., Reyhan Sk., Şen Sk., Seyhan Sk., Ülker Sk.)
14:30 - 17:00
Cumhuriyet (Adalet Sk., Ağa Sk., Kırlangıç Sk., Kurtuluş Cd., Yeşim Sk.)
URLA / İZMİR
10:30 - 16:30
Gülbahçe (12007. Sk., 12009. Sk., 12011. Sk., 12013. Sk., 12015. Sk., 12017. Sk., 12019. Sk., 12021. Sk., 12021/1. Sk., 12021/2. Sk., 12021/3. Sk., 12023. Sk., 12023/1. Sk., 12023/2. Sk.)
BUCA / İZMİR
09:00 - 17:00
Dumlupınar (111. Sk., 74. Sk., 76. Sk., 78. Sk., 80. Sk., 81. Sk., 83. Sk., 85. Sk., 86. Sk., 88. Sk., 89. Sk., 90. Sk., 91. Sk., 93. Sk., 95. Sk., 97. Sk., Barış Manço Kültür Sk.)
Dumlupınar (78. Sk., 80. Sk., 82. Sk., 83. Sk., 87. Sk., 89. Sk., 91. Sk., Özmen Cd.), Kozağaç (224. Sk., Özmen Cd.)
10:00 - 16:00
Zafer (2316. Sk., 2331. Sk., 2332. Sk., 2333. Sk., 2334. Sk., 2335. Sk., 2336. Sk., 2337. Sk., 2338. Sk., 2339. Sk., 2340. Sk., 2341. Sk., 2342. Sk., 2342/1. Sk., 2360. Sk., 2360/1. Sk., 2361. Sk., 2364. Sk., 2365. Sk., 2369. Sk., 2370. Sk., 2370/1. Sk., 2371. Sk., 2372. Sk., 2373. Sk., 2374. Sk., 2401. Sk., TURGUT ÖZAL)
ÇİĞLİ / İZMİR
09:00 - 17:00
Balatçık (8795/4. Sk., 8795/5. Sk., 8795/6. Sk., 8795/8. Sk., Anadolu Cd.)
Ahmet Efendi (1102. Sk., 1103. Sk., 1104. Sk., 1107. Sk., 1108. Sk., 1109. Sk., 1111. Sk., 8790/5. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd.), Balatçık (8790/1. Sk., 8790/5. Sk., 8795/11. Sk., 8795/12. Sk., 8795/8. Sk.)
Balatçık (8790/1. Sk., 8795/12. Sk.)
KARABAĞLAR / İZMİR
09:00 - 17:00
Poligon (123. Sk., 123/1. Sk., 123/5. Sk., 124. Sk., 124/1. Sk., 124/2. Sk., 48. Sk., 52. Sk., İnönü Cd.)
Muammer Akar (287. Sk., 287/1. Sk., 287/2. Sk., 288. Sk., 289. Sk., 289/1. Sk.), Poligon
General Kazım Özalp (45/7. Sk., 47. Sk.), Muammer Akar (288. Sk., 289. Sk., 290. Sk., 45/5. Sk., 45/8. Sk., 47. Sk.)
Muammer Akar (15. Sk., 287. Sk., 45. Sk., 45/1. Sk., İnönü Cd.)
Esentepe (46. Sk., 46/3. Sk., 49. Sk.), Muammer Akar (45. Sk., 45/6. Sk., 45/7. Sk., 46. Sk.)