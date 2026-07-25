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Haberler İzmir İZSU AÇIKLADI: İZMİR SU KESİNTİLERİ 25 TEMMUZ CUMARTESİ!

İZSU AÇIKLADI: İZMİR SU KESİNTİLERİ 25 TEMMUZ CUMARTESİ!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun saatler sürecek su kesintileri yaşanacak. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve kesinti saatleri İZSU tarafından duyuruldu. İşte 25 Temmuz'da İzmir'de bugün yaşanacak su kesintileri...

HABER MERKEZİ

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İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte 25 Temmuz Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...

BAYRAKLI OSMANGAZİ25.07.2026 saat 08:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BUCA ATATÜRK25.07.2026 saat 07:30 ile 09:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARABURUN MERKEZ25.07.2026 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK BOĞAZİÇİ, FERAHLI, LEVENT, 26 AĞUSTOS25.07.2026 saat 03:12 ile 09:12 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

URLA İÇMELER25.07.2026 saat 08:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

SELÇUK CUMHURİYET25.07.2026 saat 08:55 ile 10:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BAYRAKLI MANAVKUYU, MANSUROĞLU25.07.2026 saat 16:10 ile 18:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BAYRAKLI R.ŞEVKET İNCE25.07.2026 saat 16:05 ile 19:05 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

BERGAMA FATİH25.07.2026 saat 15:15 ile 17:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

FOÇA HACIVELİ25.07.2026 saat 16:10 ile 17:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

FOÇA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK25.07.2026 saat 15:10 ile 17:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR ABDİ İPEKÇİ, BARIŞ, BOZYAKA, DEVRİM25.07.2026 saat 15:50 ile 17:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KINIK POYRACIK, YAYAKENT25.07.2026 saat 14:50 ile 16:52 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KİRAZ CUMHURİYET, İSTİKLAL25.07.2026 saat 16:15 ile 20:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN 29 EKİM, 9 EYLÜL25.07.2026 saat 11:55 ile 15:55 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

URLA İÇMELER25.07.2026 saat 15:21 ile 17:21 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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