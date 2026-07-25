İZSU AÇIKLADI: İZMİR SU KESİNTİLERİ 25 TEMMUZ CUMARTESİ!

İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte 25 Temmuz Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...
BAYRAKLI OSMANGAZİ25.07.2026 saat 08:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA ATATÜRK25.07.2026 saat 07:30 ile 09:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABURUN MERKEZ25.07.2026 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK BOĞAZİÇİ, FERAHLI, LEVENT, 26 AĞUSTOS25.07.2026 saat 03:12 ile 09:12 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
URLA İÇMELER25.07.2026 saat 08:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
SELÇUK CUMHURİYET25.07.2026 saat 08:55 ile 10:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BAYRAKLI MANAVKUYU, MANSUROĞLU25.07.2026 saat 16:10 ile 18:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BAYRAKLI R.ŞEVKET İNCE25.07.2026 saat 16:05 ile 19:05 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BERGAMA FATİH25.07.2026 saat 15:15 ile 17:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA HACIVELİ25.07.2026 saat 16:10 ile 17:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK25.07.2026 saat 15:10 ile 17:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR ABDİ İPEKÇİ, BARIŞ, BOZYAKA, DEVRİM25.07.2026 saat 15:50 ile 17:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK POYRACIK, YAYAKENT25.07.2026 saat 14:50 ile 16:52 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ CUMHURİYET, İSTİKLAL25.07.2026 saat 16:15 ile 20:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN 29 EKİM, 9 EYLÜL25.07.2026 saat 11:55 ile 15:55 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
URLA İÇMELER25.07.2026 saat 15:21 ile 17:21 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.