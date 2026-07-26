İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonu

İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden aralarında örgüt elebaşı H.P.'nin de bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ulaşan ihbar üzerine soruşturma başlattı. Teknik, fiziki ve mali incelemelerde çok sayıda banka ile ödeme kuruluşuna ait hesap analiz edilerek şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerine ilişkin para transferlerini ve canlı destek faaliyetlerini örgütlü bir yapı içerisinde yürüttükleri belirlendi. Yapılan mali analizlerde, şüpheliler tarafından gerçekleştirilen para hareketliliğinin yaklaşık 2 milyar TL olduğu tespit edildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilere yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda; İzmir'de 31, Aydın'da 1, Balıkesir'de 3 ve Tekirdağ'da 1 olmak üzere toplam 36 şüpheli hakkında yakalama işlemi uygulandı. Operasyonda örgüt elebaşı H.P.'nin de aralarında bulunduğu 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve suç faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda dijital materyal, SIM kartlar, banka ve ödeme kuruluşlarına ait kartlar ele geçirildi. Aralarında örgüt elebaşı H.P.'nin de bulunduğu 20 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli de ifadesinin ardından serbest kaldı.