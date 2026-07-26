Haberler İzmir İzmir'de 'vira bismillah' mesaisi: Balıkçı ağları tamirde, gözler 1 Eylül’de İzmir'de 'vira bismillah' mesaisi: Balıkçı ağları tamirde, gözler 1 Eylül’de Denizlerde balık stoklarını korumak amacıyla 15 Nisan'da başlayan av yasağında sona yaklaşılırken, İzmirli balıkçıları yeni sezonun heyecanı sardı. 1 Eylül’de 'Vira Bismillah' demeye hazırlanan balıkçılar, Güzelbahçe Balıkçı Limanı’nda teknelerinin boyasından motor bakımına, yırtılan dev ağların tamirinden son hazırlıklara kadar aralıksız bir mesai yürütüyor. Geçtiğimiz sezonu fiyat ve av dengesizliği nedeniyle beklentilerinin altında kapatan Egeli denizciler, bu yıl sardalya, istavrit ve uskumrudan oldukça umutlu. DHA









Balık stoklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla her yıl 15 Nisan'da başlayan balık av yasağı, 1 Eylül'de sona erecek. Yeni sezonun başlamasına 40 günden az süre kala, Güzelbahçe Balıkçı Limanı'nda da hazırlıklar sürüyor.

Teknelerin bakım ve onarımının yanı sıra kopan veya zarar gören ağlar da yenileniyor. Kaptan Mert Kopuz, hazırlıklarda sona yaklaştıklarını belirterek, "Ağlarımızın tamirini yapıyoruz. Yaklaşık 1 aydır bu işi sürdürüyoruz. Sona yaklaştık. 1 Eylül'de nasip olursa denize çıkacağız. Bunun dışında teknemizi karaya çektik. Boyalarını ve raspalarını yaptık. Motor ve makaraları elden geçirdik. Yasağın başladığı 15 Nisan'dan beri bu işleri yapıyoruz. 15-20 gün dinlendikten sonra da denize açılacağız. Geçen sene sezon istediğimiz gibi gitmedi. Bolluk çoktu ama fiyatlar düşüktü. Balık çok dağıtıma gittiğinde buzhaneler doldu. O yüzden vatandaşlarımız hem taze balık yiyemedi hem de fiyatlar çok düşmedi. Bu sezondan beklentimiz yüksek" dedi.