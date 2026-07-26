İzmir'den 91 ülkeye uzanan lezzet yolculuğu! 100 milyon dolarlık ihracat hedefi





Dönemde en fazla ihracat 16 milyon 53 bin dolarla ABD'ye yapılırken bu ülkeyi 8 milyon 864 bin dolarla İtalya ve 5 milyon 344 bin dolarla İngiltere takip etti.



Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, AA muhabirine, ilçenin kuru domates üretimine öncülük ettiğini, bu yıl ürün bolluğu yaşandığını söyledi.





Kurutulmuş domatesin önemli gelir sağladığına işaret eden Olgun, şunları kaydetti:



"İhracatını yaptığımız kurutulmuş domates İtalya'da pizzada, soslarda ve makarnada kullanıyorlar. İtalya'nın makarnası meşhurdur. Makarnanın içinde Türkiye'den giden kuru domatesler var. Son dönemde Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya'da kurutulmuş domates tüketim artmaya başladı. Buralarda da hamburgerde kullanılıyor. Yılın ilk yarısında 60 milyon dolar seviyesinde bir ihracatımız söz konusu. Yıl sonunda 100 milyon dolarlık bir ihracat hedefimiz var."