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İzmir’de konteyner tepkisi

Urla sahiline yerleştirilen tuvalet konteynerinin, evlerin önünü kapattığını belirten vatandaşlar, oluşan kötü koku ve sineklerin de kendilerini rahatsız ettiğini belirterek, belediyeden konteynerin kaldırılmasını istedi.

METİN BURMALI

Giriş Tarihi: Gazete



İzmir Urla'da sahil bandına yerleştirilen tuvalet konteyneri mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Çamlıçay Mahallesi'nde sahil kesimine yerleştirilen tuvalet konteyneri, mahalle sakinleri ile belediyeyi karşı karşıya getirdi. Mahalle halkı, konteynerin evlerinin önünü kapattığını, çevrede kötü görüntü oluşturduğunu ve hijyen sorunlarına neden olduğunu öne sürerek uygulamaya tepki gösterdi.



Ellerinde "Bu konteyneri istemiyoruz" ve "Sahilimizi koru" yazılı pankartlarla bir araya gelen mahalle sakinleri, sahilin estetik yapısının bozulduğunu savundu. Vatandaşlar, konteynerin tuvalet olarak kullanılacağını bu nedenle bölgede yoğun koku ve sinek oluşturacağını iddia ederek, bu durumdan rahatsız olduklarını ifade etti.

Mahalle sakinleri, mevcut durumun hem çevre sağlığını hem de yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini dile getirdi. Mahalle sakinleri, Urla Belediyesi'ne seslenerek, konteynerin mevcut yerinden kaldırılmasını talep etti.

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