İzmir’de konteyner tepkisi

İzmir Urla 'da sahil bandına yerleştirilen tuvalet konteyneri mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Çamlıçay Mahallesi'nde sahil kesimine yerleştirilen tuvalet konteyneri, mahalle sakinleri ile belediyeyi karşı karşıya getirdi. Mahalle halkı, konteynerin evlerinin önünü kapattığını, çevrede kötü görüntü oluşturduğunu ve hijyen sorunlarına neden olduğunu öne sürerek uygulamaya tepki gösterdi.





Ellerinde "Bu konteyneri istemiyoruz" ve "Sahilimizi koru" yazılı pankartlarla bir araya gelen mahalle sakinleri, sahilin estetik yapısının bozulduğunu savundu. Vatandaşlar, konteynerin tuvalet olarak kullanılacağını bu nedenle bölgede yoğun koku ve sinek oluşturacağını iddia ederek, bu durumdan rahatsız olduklarını ifade etti.