İzmir'in dört bir yanında Altay pankartı: Yazıklar olsun sana İzmir. Büyük Altay'ı yalnız bıraktın

Siyah-beyazlı taraftarların üzerinde, "Yazıklar olsun sana İzmir. Büyük Altay'ı yalnız bıraktın" ifadelerine yer verdiği pankart; Konak Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve Gündoğdu Meydanı'nın yanı sıra Alsancak Mustafa Denizli Stadı 'nın önünde açılarak dikkat çekti. Kentin dinamiklerini göreve çağıran Altaylı taraftarlar, kulübün bulunduğu durumdan kurtulması için seferberlik ilan etti. Altay taraftarlarının daha fazla dikkat çekmek için bir yürüyüş organize etmeyi planladığı da gelen haberler arasında.

HEYAL'İN BÜTÇESİ 50 MİLYON TL

Altay'da yönetime ikinci kez talip olan iş insanı Vahdettin Heyal, yeni sezon bütçelerinin 50 milyon TL olduğunu açıkladı. Karamsar tabloya rağmen çıkış yolu bulabileceklerini dile getiren Heyal, "Geçmişte acemiliğimizden hatalarımız oldu. Bunlardan ders aldık. Kulübün tek kuruşuna zarar vermedik. Kavga etmeden, tüm camiayı kucaklayıp Altay'ı düzlüğe çıkarmak istiyoruz. Bu Altay'ın küllerinden doğma hareketidir. İki planımız var. Kısa vadede ligde kalacak takımı kurup, kulübü işler hale getirmek. Bu sene yaklaşık 50 milyon TL bütçemiz var. Elimizde ne bir sponsor ne de yatırımcı var. Bu bütçe ekibim adına şahsım tarafından oluşturulacak. Uzun vadede şirketleşme ile borçların tasviyesini sağlayacağız. Enkaz edebiyatı yapmadan bu bayrağı yere düşürmeyeceğiz" dedi.