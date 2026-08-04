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Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 AĞUSTOS SALI | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'İN 14 İLÇESİNDE KESİNTİ PLANI

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 AĞUSTOS SALI | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'İN 14 İLÇESİNDE KESİNTİ PLANI

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik ilçe ilçe duyurdu. İzmir'in 14 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte 4 Ağustos Salı İzmir elektrik kesintisi planı...

HABER MERKEZİ

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Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in 14 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte 4 Ağustos Salı İzmir elektrik kesintisi planı...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ PLANI

ALİAĞA / İZMİR

Bozköy, Şehitkemal
10:00 - 16:00

Çıtak, Karakuzu
09:00 - 15:00

BERGAMA / İZMİR

Ayazkent, Zağnos
10:00 - 17:00

Eğrigöl
10:30 - 12:00



BORNOVA / İZMİR

Kavaklıdere, Kemalpaşa
09:00 - 17:00

Gürpınar,Kemalpaşa
12:00 - 14:00

ÇEŞME / İZMİR
Yalı
08:30 - 17:00



FOÇA / İZMİR

Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal Atatürk, Yenibağarası
10:00 - 13:00

KEMALPAŞA / İZMİR

Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet
14:00 - 18:00

Sekiz Eylül
09:00 - 13:00



MENEMEN / İZMİR

9 Eylül
10:30 - 14:30

ÖDEMİŞ / İZMİR

Bademli, Mescitli, Çamlıca, Horzum
09:00 - 17:00

Çamyayla
09:00 - 15:30

SEFERİHİSAR / İZMİR

Akarca
09:00 - 17:00



URLA / İZMİR

Atatürk
09:30 - 17:30

BALÇOVA / İZMİR

İnciraltı
09:00 - 12:00

ÇİĞLİ / İZMİR

Cumhuriyet
10:00 - 16:00

Evka - 2, Güzeltepe
09:00 - 17:00



GÜZELBAHÇE / İZMİR

Kahramandere
09:00 - 17:00

KARABAĞLAR / İZMİR

Günaltay, Barış
09:00 - 17:00

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