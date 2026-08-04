İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 AĞUSTOS SALI | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'İN 14 İLÇESİNDE KESİNTİ PLANI

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in 14 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte 4 Ağustos Salı İzmir elektrik kesintisi planı...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ PLANI
ALİAĞA / İZMİR
Bozköy, Şehitkemal
10:00 - 16:00
Çıtak, Karakuzu
09:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Ayazkent, Zağnos
10:00 - 17:00
Eğrigöl
10:30 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Kavaklıdere, Kemalpaşa
09:00 - 17:00
Gürpınar,Kemalpaşa
12:00 - 14:00
ÇEŞME / İZMİR
Yalı
08:30 - 17:00
FOÇA / İZMİR
Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal Atatürk, Yenibağarası
10:00 - 13:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet
14:00 - 18:00
Sekiz Eylül
09:00 - 13:00
MENEMEN / İZMİR
9 Eylül
10:30 - 14:30
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bademli, Mescitli, Çamlıca, Horzum
09:00 - 17:00
Çamyayla
09:00 - 15:30
SEFERİHİSAR / İZMİR
Akarca
09:00 - 17:00
URLA / İZMİR
Atatürk
09:30 - 17:30
BALÇOVA / İZMİR
İnciraltı
09:00 - 12:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Cumhuriyet
10:00 - 16:00
Evka - 2, Güzeltepe
09:00 - 17:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Kahramandere
09:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Günaltay, Barış
09:00 - 17:00