Bu baharat altınla yarışıyor! Kilosu servet değerinde: Dünyanın en pahalı baharatında hasat başladı!

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Karabük 'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safranda yeni sezon başladı. Dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen bitkinin kilogramı bu yıl 800 bin liradan, gramı ise 800 liradan satışa sunulacak. Hasat döneminin kasım ayının ortalarına kadar devam etmesi bekleniyor.

Ziraat mühendisi ve safran üreticisi Mine Yılmaz, safran çiçeklerinin 7 Ekim itibarıyla açmaya başladığını belirtti. Çiçeklenme yoğunluğunun ve hasat döneminin yaklaşık 45 gün sürdüğünü aktaran Yılmaz, üretim faaliyetlerini yaklaşık 20 dekarlık alanda yürüttüklerini ifade etti. Farklı yaşlardaki parsellerde yetiştiricilik yaptıklarını belirten Yılmaz, bitkinin biyolojik özellikleri nedeniyle üç yıllık parsellerde daha yüksek çiçek verimi beklediklerini dile getirdi.

Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörlerinde kullanılan safran, çiçeklerini açmaya başladı. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından coğrafi işaret tescili verilen ürünün hasadıyla birlikte üreticiler de yeni sezon çalışmalarını hızlandırdı.

Hasat boyunca her gün çiçek toplanacağını kaydeden Yılmaz, son 5 yılla karşılaştırıldığında bu yıl sonbahar yağışlarının ve hava şartlarının daha iyi seyrettiğine dikkat çekti. Bu durumun çiçeklenme takvimini etkilediğini belirten Yılmaz, safranın bu yıl yaklaşık 1-1,5 hafta daha erken çiçek açtığını söyledi.

GRAMI 800 LİRADAN, KİLOGRAMI 800 BİN LİRADAN SATILACAK

Safran üreticisi İsmail Yılmaz, yeni sezon ürününün satış fiyatını gram başına 800 lira, kilogram başına ise 800 bin lira olarak belirlediklerini açıkladı. Sezon tamamlandığında elde edilecek toplam ürün miktarının netleşeceğini ifade eden Yılmaz, yaklaşık 15 kilogramlık üretim beklediklerini bildirdi.