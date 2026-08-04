Haberler İzmir İzmir’in çıtır efsanesi Gevrek: susamlı halka, fırın kokusu ve şehrin değişmeyen sabah ritüeli İzmir’in çıtır efsanesi Gevrek: susamlı halka, fırın kokusu ve şehrin değişmeyen sabah ritüeli Yanında tulum peyniri ve demli çayla kurulan masaların baş tacı, camekanlı camekanlı sokaklarda 'Taze gevrek!' sesleriyle yankılanan, İzmir’in simgesi gevrek, yüzyıllardır süregelen taş fırın zanaatiyle kahvaltılara lezzet katmaya devam ediyor. HABER MERKEZİ









İzmir sokaklarında yürürken burnunuza gelen o mis gibi kavrulmuş susam kokusu, günün hangi saatinde olursanız olun sizi hemen kendine çeker. İstanbul'un simiti neyse, İzmir'in de ruhu odur gevrek. Ancak İzmirliler çok iyi bilir; gevrek sadece bir "simit" değildir. Adından kıtırlığına, yapılış aşamasından pekmezine kadar bambaşka bir kimliğe sahip, kentin en köklü sokak lezzetidir.

İSTANBUL SİMİTİNDEN FARKI NE? GEVREĞİ GEVREK YAPAN SIR

Yıllardır süregelen "Simit mi, gevrek mi?" tartışmasının temelinde aslında çok net teknik ve lezzet farkları yatar: