İzmir’in çıtır efsanesi Gevrek: susamlı halka, fırın kokusu ve şehrin değişmeyen sabah ritüeli

İzmir sokaklarında yürürken burnunuza gelen o mis gibi kavrulmuş susam kokusu, günün hangi saatinde olursanız olun sizi hemen kendine çeker. İstanbul'un simiti neyse, İzmir'in de ruhu odur gevrek. Ancak İzmirliler çok iyi bilir; gevrek sadece bir "simit" değildir. Adından kıtırlığına, yapılış aşamasından pekmezine kadar bambaşka bir kimliğe sahip, kentin en köklü sokak lezzetidir.
İSTANBUL SİMİTİNDEN FARKI NE? GEVREĞİ GEVREK YAPAN SIR
Yıllardır süregelen "Simit mi, gevrek mi?" tartışmasının temelinde aslında çok net teknik ve lezzet farkları yatar:
- Pekmez Banyosu: Gerçek İzmir gevreği, hamur şekillendirildikten sonra odun ateşinde kaynayan üzüm pekmezi dolu kazanlara batırılır. Bu işlem, gevreğe o karakteristik rengini ve tatlımsı karamelize lezzetini verir.
- Bol Susam ve Taş Fırın: Pekmezlenen halkalar bol susama bulanarak odun ateşinin yandığı geleneksel taş fırınlara verilir. Dışının simsiyah ve kıtır kıtır, içinin ise yumuşak olmasını sağlayan şey bu ani ve yüksek ısıdır.
TEZGAH BAŞINDAKİ EMEKTARLAR: KORDON'UN VE HAVRA SOKAĞI'NIN SESLERİ
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte camekanlı tezgâhlarını sırtlayan ya da bisikletinin arkasında taze gevrekleri dizen simitçiler, İzmir'in en eski ve en samimi simgelerindendir. Kordon'da körfeze karşı yürürken ya da Konak vapur iskelesinde işe yetişmeye çalışırken duyulan "Taze gevrek var!" nidası, kentin yaşayan en güzel geleneklerinden biridir.