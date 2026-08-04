İzmir’in o 4 beldesinde fiyatlar uçuşta! Ünlü isimler ev almak için sıraya girdi

1. Urla Kekliktepe Ege 'nin temiz havasını zeytin ağaçlarıyla buluşturan Kekliktepe, son yıllarda ekranların en popüler yüzlerinin, dizi oyuncularının ve üst düzey yöneticilerin ilk adresi haline geldi. Gözlerden uzak, devasa bahçeli ve helikopter pistli malikanelerin yer aldığı bölge, sakinliği ve ultra lüks yaşam standartlarıyla adeta Türkiye 'nin "Hollywood"u olarak anılıyor. Bölgede arsa bulmak bile artık servet değerinde.

2. Bademler Köyü

Türkiye'nin ilk tiyatrolu köyü unvanına sahip olan Bademler, sadece doğasıyla değil, entelektüel ve sanatsal kimliğiyle de ünlülerin radarında. Şehir hayatının karmaşasına havlu atan pek çok sanatçı, köyün organik pazarı, taş evleri ve sakin sokaklarında kendilerine yeni bir yaşam kuruyor. Talebin patlamasıyla birlikte köydeki müstakil ev fiyatları rekora koşuyor.