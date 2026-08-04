İzmir’in o 4 beldesinde fiyatlar uçuşta! Ünlü isimler ev almak için sıraya girdi

Son dakika İzmir haberleri... Metrekaresi servet değerinde olan lüks villaların kapışıldığı, satılık ilanın neredeyse kalmadığı o yerler tek tek ortaya çıktı. İşte ünlülerin adeta parsellediği İzmir'in gizli cennetleri...
1. Urla Kekliktepe
Ege'nin temiz havasını zeytin ağaçlarıyla buluşturan Kekliktepe, son yıllarda ekranların en popüler yüzlerinin, dizi oyuncularının ve üst düzey yöneticilerin ilk adresi haline geldi. Gözlerden uzak, devasa bahçeli ve helikopter pistli malikanelerin yer aldığı bölge, sakinliği ve ultra lüks yaşam standartlarıyla adeta Türkiye'nin "Hollywood"u olarak anılıyor. Bölgede arsa bulmak bile artık servet değerinde.
2. Bademler Köyü
Türkiye'nin ilk tiyatrolu köyü unvanına sahip olan Bademler, sadece doğasıyla değil, entelektüel ve sanatsal kimliğiyle de ünlülerin radarında. Şehir hayatının karmaşasına havlu atan pek çok sanatçı, köyün organik pazarı, taş evleri ve sakin sokaklarında kendilerine yeni bir yaşam kuruyor. Talebin patlamasıyla birlikte köydeki müstakil ev fiyatları rekora koşuyor.
3. Çeşme Paşalimanı
Çeşme'nin kalabalık ve gürültülü eğlence mekanlarından sıkılan milyarderler ve ünlü isimler, rotayı Paşalimanı ve Ilıca'nın sessiz koylarına kırıyor. Oteller yerine denize sıfır, özel güvenlikli villaları tercih eden ünlü isimler, yaz-kış bu özel koyda gözlerden uzak bir tatil geçiriyor. Bölgedeki lüks gayrimenkullerin fiyatları ise adeta dudak uçuklatıyor.
4. Eski Foça
Şatafatlı lüks yerine Ege'nin otantik dokusunu ve nostaljiyi arayan isimlerin durağı ise Eski Foça oluyor. Tarihi taş evleri restore ettirerek buraya yerleşen usta sanatçılar ve yazarlar, kasabanın balıkçı limanına ve tarihi sokaklarına adeta hayat veriyor.