Balçova’da 55 yıllık arsa düğümü yargıya taşındı

İzmir Balçova'da yaklaşık 55 yıldır çözülemeyen arsa tahsisi sorunu yargıya taşındı. Balçova Arsa Mağdurlarının Sesi Derneği (BAMSES), 1970'li yıllarda başlatılan arsa tahsisleri kapsamında tapularını alamayan binlerce hak sahibi adına Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
3 BİN KİŞİ MAĞDUR OLDU
BAMSES'in açıklamasına göre, Balçova Belediyesi'nin 1970'li yıllarda başlattığı arsa tahsisi uygulaması kapsamında yaklaşık 5 bin kişi ödeme yaparak hak sahibi oldu. Bunlardan yaklaşık 2 bini tapusunu alırken, yaklaşık 3 bin kişi ise aradan geçen yarım asra rağmen mülkiyet hakkına kavuşamadı. Dernek, 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında Balçova Belediyesi'nin kapatılmasıyla taşınmazların İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne geçtiğini, 1992'de belediyenin yeniden kurulmasının ardından ise hak sahiplerine ait taşınmazların tamamının Balçova Belediyesi'ne devredilmediğini öne sürdü. Açıklamada, 1993-1997 yılları arasında bazı bölgelerde yeniden parselasyon yapılarak ilave bedeller karşılığında yaklaşık 550 hak sahibine tapu verildiği, buna karşın bazı taşınmazların hak sahiplerinden gizlendiği iddia edildi. Ayrıca yıllarca "Büyükşehir Belediyesi kalan yerleri devrettiğinde tapularınızı vereceğiz" yönünde açıklamalar yapıldığı ancak sürecin tamamlanmadığı savunuldu.
MÜCADELE SİYASİ DEĞİL
BAMSES Başkanı A. Ruhi Eroğlu, suç duyurusunun herhangi bir kişiyi hedef göstermeyi amaçlamadıklarını vurgulanarak, sürecin tapu kayıtları, devir işlemleri, imar planları, belediye meclisi ve encümen kararları ile mali kayıtlar üzerinden incelenmesi istendi. Eroğlu açıklamasında ayrıca, "Mücadelemiz siyasal değil, hukukidir. Amacımız kurumları veya kişileri hedef göstermek değil; hak sahiplerinin mülkiyet haklarının korunmasını ve varsa sorumluların hukuk önünde hesap vermesini sağlamaktır" diye konuştu. Öte yandan Balçova Arsaları'na ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İlavesi de askıya çıkarıldığı öğrenildi. Planın, 8 Temmuz-6 Ağustos 2026 tarihleri arasında Balçova Belediyesi'nde vatandaşların incelemesine sunulduğu, askı süresi boyunca planlara itiraz edilebileceği belirtildi. Planın tam kapasiteyle uygulanması halinde bölgede yaklaşık 11 bin kişinin yaşaması öngörülüyor.