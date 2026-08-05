Balçova’da 55 yıllık arsa düğümü yargıya taşındı

İzmir Balçova'da yaklaşık 55 yıldır çözülemeyen arsa tahsisi sorunu yargıya taşındı. Balçova Arsa Mağdurlarının Sesi Derneği (BAMSES), 1970'li yıllarda başlatılan arsa tahsisleri kapsamında tapularını alamayan binlerce hak sahibi adına Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

3 BİN KİŞİ MAĞDUR OLDU

BAMSES'in açıklamasına göre, Balçova Belediyesi'nin 1970'li yıllarda başlattığı arsa tahsisi uygulaması kapsamında yaklaşık 5 bin kişi ödeme yaparak hak sahibi oldu. Bunlardan yaklaşık 2 bini tapusunu alırken, yaklaşık 3 bin kişi ise aradan geçen yarım asra rağmen mülkiyet hakkına kavuşamadı. Dernek, 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında Balçova Belediyesi'nin kapatılmasıyla taşınmazların İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne geçtiğini, 1992'de belediyenin yeniden kurulmasının ardından ise hak sahiplerine ait taşınmazların tamamının Balçova Belediyesi'ne devredilmediğini öne sürdü. Açıklamada, 1993-1997 yılları arasında bazı bölgelerde yeniden parselasyon yapılarak ilave bedeller karşılığında yaklaşık 550 hak sahibine tapu verildiği, buna karşın bazı taşınmazların hak sahiplerinden gizlendiği iddia edildi. Ayrıca yıllarca "Büyükşehir Belediyesi kalan yerleri devrettiğinde tapularınızı vereceğiz" yönünde açıklamalar yapıldığı ancak sürecin tamamlanmadığı savunuldu.