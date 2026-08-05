İzmir Otogarında yeni dönem

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZOTAŞ arasında uzun süredir devam eden ve kent kamuoyu tarafından yakından takip edilen İzmir Otogarı davasında nihai karar verildi. Yargıtayın yerel mahkeme kararını onaylamasıyla birlikte hukuki süreç tamamlandı ve otogarın işletme hakkı resmen İzmir Büyükşehir Belediyesine geçti. Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilerek 25 yıllığına İZOTAŞ'a devredilen İzmir Otogarı'nın işletme sözleşmesi, 14 Aralık 2023 tarihinde sona ermişti. Ancak İZOTAŞ, pandemi döneminde yaşanan gelir kayıplarını ve idari şartları gerekçe göstererek işletme süresinin 7 yıl uzatılması talebiyle dava açmış, bu süreçte tahliyeyi durduran geçici tedbir kararı aldırmıştı.

SON SÖZÜ YARGITAY SÖYLEDİ

Devam eden hukuki mücadelede İZOTAŞ'ın yerel mahkeme kararına yaptığı itirazı değerlendiren Yargıtay, alt mahkemenin kararını onadı. Yargıtayın kararıyla birlikte İZOTAŞ'ın uzatma ve tedbir talepleri reddedildi ve açılan dava İzmir Büyükşehir Belediyesi lehine sonuçlandı. Yargı sürecinin kesinleşmesiyle birlikte kentin en önemli ulaşım ve lojistik merkezlerinden biri olan İzmir Otogarı'nda yeni bir dönem başladı. Mevcut yapının yenilenmesi, planlanması ve işletilmesine yönelik tüm çalışmaların doğrudan İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülmesi bekleniyor.