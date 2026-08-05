İzmir'de nerelere gidilir? Oraları muhakkak görün

3. BİRGİ KÖYÜ / ÖDEMİŞ (TARİH VE HUZUR)

İç Ege'nin otantik dokusunu koruyan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki tarihi bir Ege köyü.

Tarihi Çakırağa Konağı ve Aydınoğlu Mehmet Bey Camii'ni ziyaret edip Asırlık çınar ağaçlarının altında köpüklü kahve içebilirsiniz.

Lezzet: Ödemiş'e geçip meşhur Ödemiş köftesi yemek klasikleşmiş bir rütüeldir.

4. ESKİ FOÇA (NOSTALJİ VE BALIK KEYFİ)

Yeni Foça'nın modernliğinden ziyade, taş evleri ve balıkçı tekneleriyle nostaljik bir atmosfer sunar.

Eski Foça sokaklarında taş evler arasında yürüyüş yapmak, limanda gün batımını izlemek ve taze Ege balıkları ile ot mezelerinin tadına bakmak için birebirdir.



5. ŞİRİNCE & EFES / SELÇUK (KÜLTÜR VE TARİH)

İzmir merkeze yaklaşık 1 saat mesafede, tarihle doğanın buluştuğu nokta.

Sabah Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evini gezip, öğleden sonra Şirince'nin dik sokaklarında yürüyüp tarihi Rum evlerini fotoğraflayabilirsiniz.