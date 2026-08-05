İzmir'de nerelere gidilir? Oraları muhakkak görün

Bu hafta sonu nereye kaçmalı?" diyenler için Ege'nin en keyifli rotaları derlendi! İster tarih kokan taş sokaklar, ister sakin koylar veya bağ yolları... Şehrin gürültüsünden kaçıp nefes alabileceğiniz en iyi İzmir rotaları haberin detaylarında.
1. URLA (GASTRONOMİ, BAĞ YOLU VE DOĞA)
Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak ama İzmir'den de çok uzaklaşmamak isteyenlerin ilk tercihi.
Ne Yapılır?: Urla Sanat Sokağı'nda yürüyüş yapıp vintage dükkanları gezebilir, Malgaca Pazarı'nda tarihi atmosferi yaşayabilirsiniz. Gastronomi meraklısıysanız Urla Bağ Yolu üzerindeki restoranları ve bağları ziyaret edebilirsiniz.
Deniz / Sahil: İskele bölgesinde katmer yiyip deniz havası alabilir veya Demircili Koy'unda sakin bir gün geçirebilirsiniz.
2. SIĞACIK & SEFERİHİSAR (SAKİNLİK VE PAZAR KEYFİ)
Türkiye'nin ilk "Cittaslow" (Yavaş Şehir) unvanına sahip Seferihisar'ın kale içi beldesi.
Pazar günü giderseniz kale içinde kurulan ve tamamen yerel üreticilerin ev yapımı ürünler (sarma, hamur işleri, tatlılar) sattığı Sığacık Üretici Pazarı'nı mutlaka gezmelisiniz.
Gezilecek Yerler: Teos Antik Kenti ve tarihi Sığacık Kalesi'nin taş sokakları.
3. BİRGİ KÖYÜ / ÖDEMİŞ (TARİH VE HUZUR)
İç Ege'nin otantik dokusunu koruyan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki tarihi bir Ege köyü.
Tarihi Çakırağa Konağı ve Aydınoğlu Mehmet Bey Camii'ni ziyaret edip Asırlık çınar ağaçlarının altında köpüklü kahve içebilirsiniz.
Lezzet: Ödemiş'e geçip meşhur Ödemiş köftesi yemek klasikleşmiş bir rütüeldir.
4. ESKİ FOÇA (NOSTALJİ VE BALIK KEYFİ)
Yeni Foça'nın modernliğinden ziyade, taş evleri ve balıkçı tekneleriyle nostaljik bir atmosfer sunar.
Eski Foça sokaklarında taş evler arasında yürüyüş yapmak, limanda gün batımını izlemek ve taze Ege balıkları ile ot mezelerinin tadına bakmak için birebirdir.
5. ŞİRİNCE & EFES / SELÇUK (KÜLTÜR VE TARİH)
İzmir merkeze yaklaşık 1 saat mesafede, tarihle doğanın buluştuğu nokta.
Sabah Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evini gezip, öğleden sonra Şirince'nin dik sokaklarında yürüyüp tarihi Rum evlerini fotoğraflayabilirsiniz.
6. KARABURUN VE MORDOĞAN (BAKIR KOYLAR VE DOĞA)
İzmir'in en bakir kalmış, virajlı yolları sayesinde kalabalıktan korunan köşesi.
Kalabalıktan tamamen uzaklaşmak, berrak denizlerde yüzmek ve sakin koyların tadını çıkarmak isteyenler için harika bir doğa kaçamağıdır. Yeniliman'da deniz ürünleri yemek de oldukça popülerdir.
7. KOZAK YAYLASI / BERGAMA (ÇAM KOKUSU VE TEMİZ HAVA)
Bergama ile Ayvalık arasında yer alan, fıstık çamlarıyla kaplı muazzam bir yayla.
Doğa yürüyüşleri ve piknik için mükemmeldir. Bergama merkeze inip UNESCO mirası Akropol'ü ve Asklepion'u ziyaret edebilirsiniz.