Menderes Belediyesi'ndeki rüşvet pes dedirtti

"YÜRÜYEN PARAYIM AŞKIM"

Whatsapp yazışmalarında Başkan Çiçek'in mesajlaştığı kişiye para balyası fotoğrafı gönderdiği, sevgilisi olduğu öne sürülen P.K.'nın da "Aşkım bana neden para gönderiyorsun" sorusu üzerine Başkan Çiçek'in "Ben yürüyen parayım bebeğim. Ben muhtarlıktan gelmeyim. Ben her işin karşılığında para alırım bebeğim. Ben para almaya alışkınım aşkım" yanıtını verdiği kaydedildi. Diğer şüphelilerin de tespit edilen ses kayıtları ve dinlemelerde hiyerarşik yapı çerçevesinde atılı suçları işlediklerinin belirlendiği öne sürüldü. Menderes Belediyesi'nden yapılan açıklamada süreç kapsamında talep edilen tüm bilgi ve belgelerin yetkili mercilere eksiksiz olarak sunulduğu ve sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesi için gerekli hassasiyetin gösterildiği ifade edildi. qMenderes Belediyesi'nde yaşananlar 2022 tarihindeki benzer bir operasyonu akıllara getirdi. Dönemin CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'a yönelik 'Yolsuzluk' ve 'Rüşvet' iddiaları ile operasyon düzenlenmiş, bu süreçte Kayalar görevden el çektirilmişti. Sonrasında yerine Başkan Vekili olarak Erkan Özkan atanırken, Yakup Toprak isimli iş insanı Menderes'te hayata geçirmek istediği çiftlik otel projesinin ruhsatı için o dönem kendisinden 250 bin dolar rüşvet istediğini iddia etmişti. Yine aynı yıl Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, işyeri ruhsatı için makam odasına giren 2 kişi tarafından darbedilmişti. Geçen Mayıs ayında yine sosyal medyaya sızan bir Whatsapp yazışmada ise İlkay Çiçek'in iddiaya göre bir yakınına kendi ağlayan fotoğrafını çekip attığı altına da "Abi gözünü seveyim arayıp durma yani kendime zarar vericem artık lütfen üstüme gelmeyin. Pazartesi günü verecem istifamı herkes rahat etsin" dediği öne sürülmüştü.

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