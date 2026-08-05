Menderes Belediyesi'ndeki rüşvet pes dedirtti

İzmir'de son dönemde belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez operasyonun adresi uzun süredir imar yolsuzlukları ve milyonluk rüşvet iddialarıyla gündemden düşmeyen Menderes Belediyesi oldu. Jandarmanın şafak operasyonunda Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve başkan yardımcılarının da olduğu 15 kişi gözaltına alındı.
15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturmada, Menderes Belediyesi'nde çıkar sağlamak amacıyla yapı kullanım izni verildiği, inşaat ruhsatı ve imar durumu değişikliği gibi konularda usulsüzlük yapıldığı, 'Rüşvet', 'İrtikap', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'İmar kirliliğine neden olma' suçlarının örgütlü şekilde işlendiği tespit edildi. Sabah saatlerinde Menderes, Karabağlar ve Konak ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Taşdemir, İmar ve Şehircilik Müdürü İbrahim Yalça, Plan ve Proje Müdürü Durmuş Parım, Yapı Kontrol Müdürü Ömer Eryılmaz, Plan ve Proje Müdür Vekili Yaprak Uçak, CHP meclis üyeleri Emre Pala ile Ferdi Hepyılmaz, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görevli İnşaat Teknisyeni Özgür Cem Kömür ile aynı birimde mimar olan Ayşen Boğaziçi Yakut, Eski Yapı Kontrol Müdürleri Sarper Dikmen ile Hüseyin Yıldız ve iş insanı İsmail Pala, Mustafa Pala ve Ahmet Pala olmak üzere 15 kişi gözaltına alındı.
YAZIŞMALAR 'PES' DEDİRTTİ
Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'in ise adresinde bulunmadığı için halen firari olarak arandığı öğrenildi. Şüpheli 15 kişi işlemlerinin ardından İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, belediye binası ve şüphelilerin ev, araba ve işyerlerinde arama yapıldı. Operasyon öncesi Haziran ayında jandarma ekiplerinin belediyeye gelerek bazı birimlerden evrak aldığı da öğrenildi. Soruşturma dosyasına geçtiğimiz aylarda sosyal medyaya yansıyan ve Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile sevgilisi olduğu öne sürülen P.K. isimli kadınla yaptığı Whatsapp yazışmalarının da girdiği iddia edildi. Yazışma kaydının yayınlandığı videoda iddiaya göre Başkan Çiçek'in sevgilisi P.K.'ya "Sen merak etme bebeğim. Herkes beni saf zannediyor ama ben.... Geçenlerde Rüzgar (Belediye Başkan Yardımcısı) birkaç iş adamından para aldı. Benim payıma düşeni almadım. Şoförüm Tolga'ya aldırttım. Ben kendim almıyorum Tolga'nın üstünden alıyorum" şeklinde yazdığı ortaya çıktı.
"YÜRÜYEN PARAYIM AŞKIM"
Whatsapp yazışmalarında Başkan Çiçek'in mesajlaştığı kişiye para balyası fotoğrafı gönderdiği, sevgilisi olduğu öne sürülen P.K.'nın da "Aşkım bana neden para gönderiyorsun" sorusu üzerine Başkan Çiçek'in "Ben yürüyen parayım bebeğim. Ben muhtarlıktan gelmeyim. Ben her işin karşılığında para alırım bebeğim. Ben para almaya alışkınım aşkım" yanıtını verdiği kaydedildi. Diğer şüphelilerin de tespit edilen ses kayıtları ve dinlemelerde hiyerarşik yapı çerçevesinde atılı suçları işlediklerinin belirlendiği öne sürüldü. Menderes Belediyesi'nden yapılan açıklamada süreç kapsamında talep edilen tüm bilgi ve belgelerin yetkili mercilere eksiksiz olarak sunulduğu ve sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesi için gerekli hassasiyetin gösterildiği ifade edildi. qMenderes Belediyesi'nde yaşananlar 2022 tarihindeki benzer bir operasyonu akıllara getirdi. Dönemin CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'a yönelik 'Yolsuzluk' ve 'Rüşvet' iddiaları ile operasyon düzenlenmiş, bu süreçte Kayalar görevden el çektirilmişti. Sonrasında yerine Başkan Vekili olarak Erkan Özkan atanırken, Yakup Toprak isimli iş insanı Menderes'te hayata geçirmek istediği çiftlik otel projesinin ruhsatı için o dönem kendisinden 250 bin dolar rüşvet istediğini iddia etmişti. Yine aynı yıl Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, işyeri ruhsatı için makam odasına giren 2 kişi tarafından darbedilmişti. Geçen Mayıs ayında yine sosyal medyaya sızan bir Whatsapp yazışmada ise İlkay Çiçek'in iddiaya göre bir yakınına kendi ağlayan fotoğrafını çekip attığı altına da "Abi gözünü seveyim arayıp durma yani kendime zarar vericem artık lütfen üstüme gelmeyin. Pazartesi günü verecem istifamı herkes rahat etsin" dediği öne sürülmüştü.