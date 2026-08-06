Haberler İzmir Boyoz ve gevreğe rakip olacak! İzmir mutfağından sürpriz yorum! Ege esintili yeni lezzet gündemde Boyoz ve gevreğe rakip olacak! İzmir mutfağından sürpriz yorum! Ege esintili yeni lezzet gündemde İzmir haberleri... Eskişehir mutfağının sevilen lezzetlerinden çi börek, İzmir’in zeytinyağlı, otlu ve ferah mutfak kültürüyle yeniden yorumlanıyor. İnce açılmış hamuru, aromalı kıymalı iç harcı ve Ege’ye özgü dokunuşlarıyla hazırlanan İzmir usulü çi börek, geleneksel tarif ile modern lezzet anlayışını bir araya getiriyor. İşte İzmir usulü çi börek tarifi… HABER MERKEZİ









İzmir haberleri... Türk mutfağının sevilen hamur işi lezzetlerinden biri olan çi börek, bu kez İzmir'in kendine özgü mutfak kültürüyle buluşuyor. Eskişehir'in geleneksel tarifinden ilham alan İzmir usulü çi börek; kaliteli zeytinyağı, taze yeşillikler ve Ege mutfağının hafif aromalarıyla farklı bir lezzet deneyimi sunuyor. İncecik açılan hamurun içinde hazırlanan sulu ve baharatlı kıyma harcı, İzmir'in sokak lezzetleri kültürüne yeni bir alternatif kazandırıyor.

GELENEKSEL Çİ BÖREK TARİFİNE İZMİR DOKUNUŞU Yüzyıllardır farklı bölgelerde sevilerek tüketilen çi börek, İzmir mutfağının doğal ve sade lezzet anlayışıyla yeniden şekilleniyor. Klasik tarifte kullanılan kıymalı harca eklenen zeytinyağı, domates, maydanoz ve isteğe bağlı taze nane; böreğe Ege'ye özgü ferah bir tat kazandırıyor. İzmir usulü çi börekte amaç, geleneksel lezzetin karakterini korurken bölgenin mutfak kültüründen gelen doğal malzemeleri tarife dahil etmek. Böylece ortaya hem çıtır hem de aroması güçlü bir börek çeşidi çıkıyor.