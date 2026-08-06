İncecik hamurun içinden taşan çikolata seli: İzmir Bombasının efsanevi hikâyesi

İzmir'in boyozu, gevreği ve kumrusu ne kadar köklü bir geçmişe sahipse, İzmir bombası da son yıllarda şehrin gastronomisine adeta damga vuran en tatlı ve en popüler buluşudur. İlk bakışta sade bir kurabiyeyi andıran ama ortasından bölündüğü anda fışkıran yoğun fındık kremasıyla bir fenomene dönüşen bu tatlı, sadece İzmirlilerin değil, şehre gelen herkesin ilk akın ettiği lezzet duraklarının başında gelir.
KAĞIT GİBİ İNCE HAMUR VE YOĞUN ÇİKOLATA UYUMU
İzmir bombasının bu kadar bağımlılık yapmasının ve viral olmasının ardında yatan en büyük sır, ustalık gerektiren hamurudur.
Zorlu Hamur Açma Sanatı: Gerçek İzmir bombası, un ve suyla yoğurulan hamurun adeta bir yaprak gibi, el yordamıyla olabildiğince ince açılmasıyla yapılır. Kalın bir hamur asla kabul edilemez.
Yüksek Isıda Fırın Sırrı: İçine bolca konulan kaliteli çikolata kreması kapatıldıktan sonra, çok yüksek ısıda çalışan taş fırınlara sürülür. Sadece birkaç dakika içinde dışı hafifçe pişen ama içi tamamen eriyen bomba, fırından çıkar çıkmaz tüketime hazır hale gelir.
BORNOVA SOKAKLARINDAN TÜM TÜRKİYE'YE YAYILAN BİR TATLI AKIMI
Aslında kökeni İzmir'in öğrenci merkezi olan Bornova'daki küçük imalathanelere ve pastanelere dayanan bu lezzet, kısa sürede sosyal medyanın da gücüyle tüm ülkeyi saran bir çılgınlığa dönüştü. Bugün Alsancak'ın kuyruk beklenen sokak lezzetlerinden biri olan İzmir bombası, sıcak yenildiğinde verdiği o eşsiz mutfakta erime hissiyle tatlı severlerin kalbini çalmaya devam ediyor.