  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de nem bombası etkisi | İZMİR HAVA DURUMU 6 AĞUSTOS PERŞEMBE | İLÇE İLÇE SON DURUM | Hangi illerde yağış var?

İzmir'de nem bombası etkisi | İZMİR HAVA DURUMU 6 AĞUSTOS PERŞEMBE | İLÇE İLÇE SON DURUM | Hangi illerde yağış var?

Son dakika İzmir haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey kesimleri ve Akdeniz hattı için gök gürültülü sağanak uyarısı yayınladı. İstanbul dahil birçok kentte sağanak beklenirken, İzmirlilerin gözü kulağı Ege raporuna çevrildi. Kavurucu sıcakların ardından kent genelinde rüzgar ve nem oranı ne durumda? İşte ilçe ilçe İzmir'in güncel hava durumu detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... Türkiye genelinde hava durumu dengeleri değişiyor; Karadeniz ve Akdeniz hattı yağışa teslim olurken Ege'de durum ne?

İzmir'de yaşayan milyonları yakından ilgilendiren hava durumu raporunun ayrıntıları haberimizde...

İşte illerimizde hava durumu...

MARMARA

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli illerinin kuzey kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı bulutlu, kuzey kıyıları yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 35°C

Parçalı bulutlu, kuzey kıyıları yerel sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Toroslar kesiminin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, Toroslar kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeybatısında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AYDIN °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uzmanları, İzmir genelinde yağış olmamasına rağmen kıyı kesimlerde nem oranının %60-70 bandında seyredeceğini bildirdi. Öğle saatlerinde güneş altında kalacak vatandaşların sıcak çarpmasına karşı tedbirli olmaları, Çeşme ve Karaburun gibi dış ilçelerde ise gün içinde kuvvetlenmesi beklenen imbat rüzgarına dikkat etmeleri isteniyor.



Konak / Alsancak Az bulutlu ve açık 35°C
Karşıyaka Az bulutlu ve açık 34°C
Bornova Sıcak, az bulutlu 36°C
Buca Parçalı ve az bulutlu35°C
Çeşme Rüzgarlı, açık32°C
Urla Rüzgarlı, açık33°C
Foça Az bulutlu, rüzgarlı32°C
Ödemiş Çok sıcak, açık38°C
Bergama Sıcak ve açık37°C

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA