İzmir'de nem bombası etkisi | İZMİR HAVA DURUMU 6 AĞUSTOS PERŞEMBE | İLÇE İLÇE SON DURUM | Hangi illerde yağış var?

Son dakika İzmir haberleri... Türkiye genelinde hava durumu dengeleri değişiyor; Karadeniz ve Akdeniz hattı yağışa teslim olurken Ege'de durum ne?
İzmir'de yaşayan milyonları yakından ilgilendiren hava durumu raporunun ayrıntıları haberimizde...
İşte illerimizde hava durumu...
MARMARA
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli illerinin kuzey kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı bulutlu, kuzey kıyıları yerel sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 35°C
Parçalı bulutlu, kuzey kıyıları yerel sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Toroslar kesiminin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, Toroslar kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeybatısında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AYDIN °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
Meteoroloji uzmanları, İzmir genelinde yağış olmamasına rağmen kıyı kesimlerde nem oranının %60-70 bandında seyredeceğini bildirdi. Öğle saatlerinde güneş altında kalacak vatandaşların sıcak çarpmasına karşı tedbirli olmaları, Çeşme ve Karaburun gibi dış ilçelerde ise gün içinde kuvvetlenmesi beklenen imbat rüzgarına dikkat etmeleri isteniyor.
Konak / Alsancak Az bulutlu ve açık 35°C
Karşıyaka Az bulutlu ve açık 34°C
Bornova Sıcak, az bulutlu 36°C
Buca Parçalı ve az bulutlu35°C
Çeşme Rüzgarlı, açık32°C
Urla Rüzgarlı, açık33°C
Foça Az bulutlu, rüzgarlı32°C
Ödemiş Çok sıcak, açık38°C
Bergama Sıcak ve açık37°C