İzmir'de nem bombası etkisi | İZMİR HAVA DURUMU 6 AĞUSTOS PERŞEMBE | İLÇE İLÇE SON DURUM | Hangi illerde yağış var?

Son dakika İzmir haberleri... Türkiye genelinde hava durumu dengeleri değişiyor; Karadeniz ve Akdeniz hattı yağışa teslim olurken Ege'de durum ne?

İşte illerimizde hava durumu...

MARMARA

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli illerinin kuzey kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı bulutlu, kuzey kıyıları yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 35°C

Parçalı bulutlu, kuzey kıyıları yerel sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Toroslar kesiminin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, Toroslar kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık