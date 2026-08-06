İZSU DUYURDU: İZMİR BARAJLARINDA SULAR AZALDI MI? | 6 AĞUSTOS İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM

Son dakika İzmir haberleri... Kurak geçen dönem ve azalan yağışlar nedeniyle kentin barajlarındaki doluluk oranları mercek altında. İzmir'in en önemli su kaynakları arasında bulunan Tahtalı, Balçova ve Gördes barajlarında yaşanan değişimler gündemdeki yerini korurken, İZSU tarafından açıklanan son veriler dikkat çekti. 6 Ağustos Perşembe günü itibarıyla İzmir barajlarında su seviyesi ne durumda? İşte tüm detaylar…