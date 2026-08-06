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Haberler İzmir İZSU DUYURDU: İZMİR BARAJLARINDA SULAR AZALDI MI? | 6 AĞUSTOS İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM

İZSU DUYURDU: İZMİR BARAJLARINDA SULAR AZALDI MI? | 6 AĞUSTOS İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM

Son dakika İzmir haberleri... Kentte etkisini artıran kuraklık ve yağışlardaki düşüş, barajlardaki su seviyelerini yeniden gündeme taşıdı. İzmir’in önemli su kaynakları arasında yer alan Tahtalı, Balçova ve Gördes barajlarında son durum merak edilirken, İZSU’nun 6 Ağustos Perşembe günü paylaştığı güncel veriler kentteki su rezervlerine ilişkin tabloyu ortaya koydu. Barajlarda doluluk oranları ne durumda? İzmir’in su kaynaklarında kritik seviyeler aşıldı mı? İşte güncel veriler...

HABER MERKEZİ

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Son dakika İzmir haberleri... Kurak geçen dönem ve azalan yağışlar nedeniyle kentin barajlarındaki doluluk oranları mercek altında. İzmir'in en önemli su kaynakları arasında bulunan Tahtalı, Balçova ve Gördes barajlarında yaşanan değişimler gündemdeki yerini korurken, İZSU tarafından açıklanan son veriler dikkat çekti. 6 Ağustos Perşembe günü itibarıyla İzmir barajlarında su seviyesi ne durumda? İşte tüm detaylar…

TAHTALI BARAJI DOLULUK ORANI

BALÇOVA BARAJI DOLULUK ORANI

ÜRKMEZ BARAJI DOLULUK ORANI

GÖRDES BARAJI DOLULUK ORANI

ALAÇATI KUTLU AKTAŞ BARAJI DOLULUK ORANI

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