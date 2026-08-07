İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI? | İZMİR'DE HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Son dakika İzmir haberleri... Yaz sıcaklarının etkisini sürdürdüğü İzmir'de vatandaşlar, serin hava ve yağış beklentisiyle hava durumu tahminlerini araştırıyor. Meteoroloji'nin güncel verilerine göre kent genelinde kısa vadede önemli bir yağış beklentisi bulunmazken, sıcak ve açık hava koşullarının etkisini sürdürmesi bekleniyor.
METEOROLOJİ'DEN İZMİR İÇİN SICAK HAVA UYARISI
İzmir'de önümüzdeki günlerde gökyüzünün çoğunlukla açık ve az bulutlu olması bekleniyor. Yağış ihtimalinin düşük olması nedeniyle kentte sıcak havanın etkisini devam ettireceği tahmin ediliyor.
Uzmanlar, sıcak havalarda özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğine dikkat çekiyor.
İZMİR'DE YAĞIŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İzmir'de yaşayan vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında "Yağmur ne zaman yağacak?" sorusu geliyor. Mevcut hava tahminlerinde yakın günler için belirgin bir yağış sinyali bulunmuyor.