Haberler İzmir İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI? | İZMİR'DE HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI? | İZMİR'DE HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? Son dakika İzmir haberleri... İzmir’de hava durumu merak konusu oldu. “İzmir’e yağmur yağacak mı?” sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için Meteoroloji’nin son tahminleri belli oldu. Kentte önümüzdeki günlerde yağış beklentisi olup olmadığı ve sıcaklık değerleri yakından takip ediliyor. İşte İzmir hava durumu… HABER MERKEZİ









Son dakika İzmir haberleri... Yaz sıcaklarının etkisini sürdürdüğü İzmir'de vatandaşlar, serin hava ve yağış beklentisiyle hava durumu tahminlerini araştırıyor. Meteoroloji'nin güncel verilerine göre kent genelinde kısa vadede önemli bir yağış beklentisi bulunmazken, sıcak ve açık hava koşullarının etkisini sürdürmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN İZMİR İÇİN SICAK HAVA UYARISI İzmir'de önümüzdeki günlerde gökyüzünün çoğunlukla açık ve az bulutlu olması bekleniyor. Yağış ihtimalinin düşük olması nedeniyle kentte sıcak havanın etkisini devam ettireceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, sıcak havalarda özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğine dikkat çekiyor.