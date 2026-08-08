Hakan Çalhanoğlu'ndan bomba açıklama! Futbolu bıraktıktan sonra...

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Adının sürekli Türk kulüpleriyle anılmasına anlam veremediğini belirten Hakan Çalhanoğlu, "Dürüst olmak gerekirse, ismimin neden gündeme getirildiğini anlamıyorum. Milli takımın kaptanıyım ve bazen kulüp başkanlarıyla görüşüyorum, onlar da benden diğer oyuncular hakkında bilgi veya tavsiye istiyorlar. Ama transfer piyasasını menajerim yönetiyor: Herhangi bir sorunuz varsa, ona sorabilirsiniz" şeklinde konuştu.

"KENDİMİ TFF BAŞKANI OLARAK GÖRÜYORUM"

Kariyeri noktalandıktan sonra saha kenarında teknik direktörlük yapmayı düşünmediğini vurgulayan yıldız futbolcu, geleceğe dair vizyonunu şu sözlerle özetledi:

"Henüz karar vermedim. Kesinlikle teknik direktör değilim. Belki menajer ya da sportif direktör. Ama kendimi Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olarak da görüyorum."