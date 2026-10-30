Konyaspor – Galatasaray maç sonucu! Aslan, gol yağdırdı

Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kritik mücadele Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynandı.
Zorlu müsabakada Cihan Aydın düdük çaldı. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Mehmet Salih Mazlum üstlendi.
VAR'da Alan Kijas, AVAR'da ise Davut Dakul Çelik görev aldı.
Galatasaray, Konyaspor deplasmanında 4-0'lık skorla kazandı.
Sarı-kırmızılıların gollerini 12. dakikada Victor Osimhen, 28. dakikada Yunus Akgün, 49. dakikada Aleksey Batrakov ve 55. dakikada penaltıdan Rafael Leao kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 25'e yükseltti ve maç fazlasıyla en yakın rakibiyle puan farkını 5'e çıkardı.
İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor ise 8 puanda kaldı.
Galatasaray, 3 Kasım Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar ardından Süper Lig'de Amedspor ile karşı karşıya gelecek.
Konyaspor, Süper Lig'de gelecek hafta Samsunspor deplasmanında sahaya çıkacak.
Konyaspor - Galatasaray: 0-4
Goller: 12' Victor Osimhen, 28' Yunus Akgün, 49' Aleksey Batrakov, 55' Rafael Leao (P)
İLK 11'LER
Konyaspor: Bahadır Han Güngördü, Andzouana, Rayyan Baniya, Awaziem, Masuaku, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Toth, Deniz Türüç, Dompe, Muleka.
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Singo, Davinson, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus Akgün, Leao, Osimhen.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahasının dışında topla buluşan Batrakov'un şutu üstten auta gitti.
6. dakikada Yunus Akgün'ün ara pasında kaleci Bahadır ile karşı karşıya kalan Leao'nun şutunda Bahadır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
12. dakikada ceza sahası dışı solundan Sara'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Osimhen'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1
28. dakikada Sara'nın yerden kullandığı kornerde topu alan Batrakov'un pasında Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından sert şutunda top filelere gitti: 0-2
29. dakikada sol kanatta topla buluşan Dompe'nin ortasında topa yükselen Toth'un vuruşu Eren Elmalı'ya çarparak kaleye gitti. Kaleci Uğurcan topa çizgide müdahale ederek gole izin vermedi.
38. dakikada sol kanatta topla ceza sahasına giren Dompe'nin ortasında topa yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.
45+4. dakikada Leao'nun ara pasında topu alan Osimhen'in şutunu kaleci Deniz kornere çeldi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Fenerbahçe derbisinin 11'ine göre Konya karşısında 4 değişiklik yaptı.
Okan Buruk; Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Wilfried Singo, Eren Elmalı, Gabriel Sara ve Rafael Leao'ya görev verdi.
Kırmızı kart cezalısı Abdülkerim'in yokluğunda sahaya kaptan olarak Yunus Akgün çıktı.
Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Singo, Konyaspor müsabakasında 11'de başladı. Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı'nın yokluğunda stoperde Davinson Sanchez'in yanında Singo'ya görev verdi.
Uzun bir sakatlık dönemi geçiren ve Fenerbahçe derbisiyle sahalara dönen 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon ilk kez 11'de şans buldu.
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, Konyaspor karşısında 11'de oynarken, sarı-kırmızılılarla 100. resmi maçına çıktı.
Gabriel Sara, bu maç öncesinde Süper Lig'de 67, UEFA Şampiyonlar Ligi ve elemelerde 17, UEFA Avrupa Ligi'nde 9, Türkiye Kupası'nda 4 ve TFF Süper Kupa'da da 2 olmak üzere görev aldığı 99 müsabakada 10 gol kaydetmişti.
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, eşi Stefanie'nin doğum yapması nedeniyle dün takımla birlikte Konya'ya gitmedi. Bugün şehre gelen Osimhen, Konyaspor karşılaşmasına da 11'de başladı.