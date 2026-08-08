İzmir’e yakın, denizi serin: Ağustos sıcağından kaçanların yeni gözdesi

Foça'nın denizinin serinliği, bölgenin coğrafi konumu ve Ege Denizi'ne açık yapısıyla ilişkilendiriliyor. Yaz döneminde etkili olan rüzgârlar da denizin daha ferah hissedilmesine katkı sağlıyor.

FOÇA'NIN DENİZİ NEDEN DAHA SERİN HİSSEDİLİYOR?

Özellikle açık denize bakan koylarda suyun daha serin ve ferah olduğu hissedilirken, sabah saatlerinde denizin daha sakin olması dikkat çekiyor. Gün içerisinde rüzgârın etkisiyle denizde zaman zaman hafif dalgalanmalar görülebiliyor.

FOÇA'YA NE ZAMAN GİDİLİR?

Foça'da deniz tatili yapmak isteyenler için haziran sonundan eylül ayına kadar olan dönem öne çıkıyor. Ağustos ayında hava sıcaklıklarının yükselmesi, serin denizi daha cazip hale getiriyor.

Daha sakin bir tatil geçirmek isteyenler ise haziran veya eylül aylarını tercih edebilir. Bu dönemlerde yaz sezonunun yoğunluğu azalırken Foça'nın sahilleri, koyları ve tarihi sokakları daha sakin bir atmosfer sunabiliyor.