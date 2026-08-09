Haberler İzmir Sofraların vazgeçilmezi: İzmir Köftesi'nin lezzet sırrı Sofraların vazgeçilmezi: İzmir Köftesi'nin lezzet sırrı Fırından çıkan o mis gibi salçalı suyunun kokusu, yanına dizilmiş kızarmış patateslerin çıtırlığı ve köftenin yumuşacık kıvamıyla İzmir köftesi, Ege mutfağının en sevilen ana yemeklerinden biri olarak sofraların baş tacı olmaya devam ediyor HABER MERKEZİ









İzmir denince akla sadece gevrek, boyoz veya kumru gelmez; kentin mutfak kültüründe çok özel bir yere sahip olan, evlerde piştiğinde tüm mahalleye kokusunu yayan İzmir köftesi vardır. Diğer köfte tariflerinden farklı olarak, salçalı sosu ve fırınlanmış patateslerle adeta bir bütün haline gelen bu lezzet, hem göze hem de damağa hitap eden tam bir "anne yemeği" klasiğidir.

NEDEN İZMİR KÖFTESİ?

İzmir köftesini "sıradan" bir köfteden ayıran ve bu kadar özel kılan şey, malzemenin birbirini tamamlayan uyumudur.



Özel Sos: Köftelerin ve patateslerin üzerine dökülen hafif kekikli, domates salçalı sos, fırında ağır ağır pişerken sebzelerin aromasını içine çeker.



Doku Uyumu: Köftelerin dışının hafifçe kızartılıp fırında sosla buluşması, içinin kurumadan yumuşak kalmasını sağlarken, patateslerin sosla bütünleşip hafifçe kıvam alması İzmir köftesinin karakteristik özelliğidir.