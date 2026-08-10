Buca Metrosu’nda kazıların yüzde 75’i tamamlandı

İzmir Buca Metrosu 'nda çalışmalarını sürdürüyor. Çamlıkule-Üçyol arasındaki 13,5 kilometrelik tünel kazıları tamamlandı. Hattın Fuar İzmir'e ulaştırılması için de tünel açma makineleriyle kazıya başlayan Büyükşehir Belediyesi, projeyi 2028 yılında tamamlamayı hedefliyor. 17,8 kilometrelik hattın bitirilmesiyle Buca Metrosu Üçyol'da mevcut metro hattına, Şirinyer'de ise İZBAN 'a entegre olacak. 14 istasyondan oluşan hat tamamlandığında sadece metro sistemini kullanarak Buca'dan Konak , Karabağlar, Balçova, Narlıdere, Bornova ve Gaziemir ilçelerine ulaşılabilecek. Çamlıkule-Üçyol arasında tünel imalatlarını geçtiğimiz aylarda tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi , istasyon çalışmalarını da sürdürüyor.

4 tünel açma makinesi (TBM) ile son sürat çalışan Büyükşehir, projeye eklenen yeni güzergahta da ilerleme kaydetti. 2 TBM Çamlıkule'den Fuar İzmir istikametine, 2 TBM de Fuar İzmir'den Çamlıkule yönüne tünel kazılarını sürdürüyor. Çamlıkule'den kazmaya başlayan TBM'lerin ilki, bin 300 metre tünel açtı. Bir diğer TBM ise 1 kilometrelik tüneli açtı. Fuar İzmir'den ilerleyen 2 TBM'den biri 750 metre, diğeri ise 1 kilometreye yakın tünel kazdı. Toplam uzunluğu 28,93 kilometreye ulaşacak tünellerin yaklaşık 22 kilometresi tamamlandı.