Çeşme’deki çürümüşlük eş ihbarıyla ortaya çıktı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, belediyedeki bazı imar ve ihale süreçlerinde usulsüzlük, rüşvet ve irtikap iddiaları üzerine jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında belediye başkan yardımcısı ve birim müdürlerinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, 5 Ekim'de belediyeye ait bazı evrakların bir temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışılması ihbarı üzerine derinleştirildi. İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer'in boşanma aşamasındaki eşi Efe Sağlamer'in ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince suçüstü yapıldı. Olayla ilgili yürütülen araştırmada, evrak imhası talimatının Buğçe Sağlamer tarafından verildiği tespit edildi. Sağlamer hakkında "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik" ve "suç örgütü kurma" suçlarından daha önce de soruşturma yürütüldüğü belirlendi.

ŞAFAK VAKTİ OPERASYON

Delillerin karartılma ihtimali üzerine harekete geçen ekipler, dün saat 06.30'da İzmir genelinde eş zamanlı operasyon düğmesine bastı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda; Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, Fen İşleri Müdür Vekili Furkan Yiğit, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer, Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Çağlayan Bingöl, ÇEŞTUR büro memurları Deniz Songül Yalçın ve Aziz Metin, büro yönetim elemanı Aydın Aydemir, inşaat mühendisi Okan Aktaş ile işletme sahipleri Yücel Güngör, Metin Akpınar ve emlakçı Şahin Özer yakalanarak gözaltına alındı. Dosya kapsamındaki şüphelilerden eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin'in ise başka bir soruşturma nedeniyle halihazırda cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi.

'20 BİN LİRASINI ELDEN VERDİ'

Soruşturma kapsamına, bir rüşvet pazarlığını kanıtlayan gizli çekim videolar ve Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı. Görüntülerde, şikayetçi vatandaşın ÇEŞTUR Büro Memuru Deniz Songül Yalçın ile yaptığı telefon görüşmesinde, kira sözleşmesi, otel ve spa kira kontratı gibi belgelerin onaylanması için dönen pazarlıklar duyuluyor. Vatandaşın işlemlerinin halledilmesi için yasal harç bedelinin çok üzerinde bir meblağ istenirken, belediye personelinin "müdürün net kararıymış, bu şartı koymuş" ifadelerini kullanması dikkat çekiyor. Dosyaya giren ekran görüntülerine göre, ÇEŞTUR personeli Aziz Metin de, vatandaşa WhatsApp üzerinden Büro Yönetim Elemanı Aydın Aydemir'e ait İBAN numarasını gönderiyor ve 50 bin lirası elden veya hesaba, 20 bin lirası ise otel harcı olmak üzere toplam 70 bin lira istendiği net bir şekilde kayıtlara yansıyor.