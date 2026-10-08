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Haberler İzmir GDZ Elektrik duyurdu: İzmir'de bugün 8 saat boyunca elektrik olmayacak! İşte ilçe ilçe kesintiler...

GDZ Elektrik duyurdu: İzmir'de bugün 8 saat boyunca elektrik olmayacak! İşte ilçe ilçe kesintiler...

İzmir son dakika haberleri... İzmir'in o ilçelerinde saatlerce sürecek elektrik kesintisi yaşanacak. GDZ Elektrik kesinti yaşanacak ilçeleri ve saatlerini duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 9 Ekim Cuma İzmir elektrik kesintisi planı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

İzmir son dakika haberleri... İzmir'in o ilçelerinde saatlerce sürecek elektrik kesintisi yaşanacak. GDZ Elektrik kesinti yaşanacak ilçeleri ve saatlerini duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 9 Ekim Cuma İzmir elektrik kesintisi planı...

BAYINDIR / İZMİR

09:00 - 17:00

Yeşilova

09:30 - 17:30

Yakacık

09:00 - 17:00

Çırpı Cami

09:00 - 17:00

Arıkbaşı

Mektep

09:00 - 17:00

Hasköy

BERGAMA / İZMİR

09:30 - 15:00

Bozköy, Çalıbahçe

Cevaplı

Koyuneli

Kurfallı

Sarıdere

10:00 - 13:00

Aşağıcuma

Çamavlu

Göbeller

Hacıhamzalar

Terzihaliller

Yukarıbey

Yukarıcuma

BORNOVA / İZMİR

09:00 - 13:00

Egemenlik

Gürpınar

ÇEŞME / İZMİR

10:00 - 17:30

Celal Bayar

KINIK / İZMİR

09:00 - 10:00

Karadere

KİRAZ / İZMİR

09:00 - 12:00

Arkacılar

Aydoğdu

Başaran

Çanakçı

Ceritler

Çömlekçi

İstiklal

Karaburç

Şemsiler

Suludere

Umurcalı

Uzunköy

Yeniköy

MENEMEN / İZMİR

09:30 - 12:00

Kasımpaşa

Uğur Mumcu

Yahşelli

ÖDEMİŞ / İZMİR

09:00 - 16:00

Alaşarlı

09:00 - 17:00

Balabanlı

Emmioğlu

Ertuğrul, Gereli

Karakova

Ovakent

Umurbey

Yolüstü

SEFERİHİSAR / İZMİR

10:00 - 17:30

Turgut

Ulamış

09:00 - 17:00

Camikebir

TİRE / İZMİR

09:00 - 17:00

Halkapınar

Hasançavuşlar

Küçükkale

Mehmetler

Üzümler

09:00 - 17:00

Büyükkömürcü

Küçükkömürcü

TORBALI / İZMİR

09:00 - 13:00

Fevzi Çakmak

14:00 - 18:00

İstiklal

Yazıbaşı

URLA / İZMİR

09:00 - 17:00

Çamlıçay

BUCA / İZMİR

12:30 - 13:00

Göksu

09:00 - 13:00

Yıldız

13:00 - 17:00

Buca Koop.

Yıldız

09:00 - 13:00

Kaynaklar Merkez

09:00 - 15:00

Çaldıran

KONAK / İZMİR

09:00 - 15:00

MENDERES / İZMİR

09:00 - 17:00

Çatalca

09:00 - 12:00

İTOB OSB

Tekeli Atatürk

Tekeli Fevzi Çakmak

BALÇOVA / İZMİR

09:30 - 15:30

Çetin Emeç

Eğitim

GAZİEMİR / İZMİR

12:30 - 13:00

Binbaşı Reşatbey

NARLIDERE / İZMİR

09:30 - 15:30

Yenikale

09:30 - 15:30

Yenikale

BAYRAKLI / İZMİR

00:00 - 08:00

Adalet

KARABAĞLAR / İZMİR

09:30 - 16:00

Tahsin Yazıcı

Vatan

09:30 - 12:30

Aydın

Yunus Emre

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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