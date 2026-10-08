GDZ Elektrik duyurdu: İzmir'de bugün 8 saat boyunca elektrik olmayacak! İşte ilçe ilçe kesintiler...

İzmir son dakika haberleri... İzmir'in o ilçelerinde saatlerce sürecek elektrik kesintisi yaşanacak. GDZ Elektrik kesinti yaşanacak ilçeleri ve saatlerini duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 9 Ekim Cuma İzmir elektrik kesintisi planı...
BAYINDIR / İZMİR
09:00 - 17:00
Yeşilova
09:30 - 17:30
Yakacık
09:00 - 17:00
Çırpı Cami
09:00 - 17:00
Arıkbaşı
Mektep
09:00 - 17:00
Hasköy
09:30 - 15:00
Bozköy, Çalıbahçe
Cevaplı
Koyuneli
Kurfallı
Sarıdere
10:00 - 13:00
Aşağıcuma
Çamavlu
Göbeller
Hacıhamzalar
Terzihaliller
Yukarıbey
Yukarıcuma
09:00 - 13:00
Egemenlik
Gürpınar
10:00 - 17:30
Celal Bayar
09:00 - 10:00
Karadere
09:00 - 12:00
Arkacılar
Aydoğdu
Başaran
Çanakçı
Ceritler
Çömlekçi
İstiklal
Karaburç
Şemsiler
Suludere
Umurcalı
Uzunköy
Yeniköy
09:30 - 12:00
Kasımpaşa
Uğur Mumcu
Yahşelli
09:00 - 16:00
Alaşarlı
09:00 - 17:00
Balabanlı
Emmioğlu
Ertuğrul, Gereli
Karakova
Ovakent
Umurbey
Yolüstü
10:00 - 17:30
Turgut
Ulamış
09:00 - 17:00
Camikebir
09:00 - 17:00
Halkapınar
Hasançavuşlar
Küçükkale
Mehmetler
Üzümler
09:00 - 17:00
Büyükkömürcü
Küçükkömürcü
09:00 - 13:00
Fevzi Çakmak
14:00 - 18:00
İstiklal
Yazıbaşı
09:00 - 17:00
Çamlıçay
12:30 - 13:00
Göksu
09:00 - 13:00
Yıldız
13:00 - 17:00
Buca Koop.
Yıldız
09:00 - 13:00
Kaynaklar Merkez
09:00 - 15:00
Çaldıran
09:00 - 15:00
09:00 - 17:00
Çatalca
09:00 - 12:00
İTOB OSB
Tekeli Atatürk
Tekeli Fevzi Çakmak
09:30 - 15:30
Çetin Emeç
Eğitim
12:30 - 13:00
Binbaşı Reşatbey
09:30 - 15:30
Yenikale
09:30 - 15:30
Yenikale
00:00 - 08:00
Adalet
09:30 - 16:00
Tahsin Yazıcı
Vatan
09:30 - 12:30
Aydın
Yunus Emre