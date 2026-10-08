GDZ Elektrik duyurdu: İzmir'de bugün 8 saat boyunca elektrik olmayacak! İşte ilçe ilçe kesintiler...

İzmir son dakika haberleri... İzmir'in o ilçelerinde saatlerce sürecek elektrik kesintisi yaşanacak. GDZ Elektrik kesinti yaşanacak ilçeleri ve saatlerini duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 9 Ekim Cuma İzmir elektrik kesintisi planı...