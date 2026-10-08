İZMİR'DE 10 SAAT SU YOK! İZSU KESİNTİ OLACAK İLÇELERİ AÇIKLADI...

İzmir son dakika haberleri...İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Vatandaşların önceden tedbir alması için ilçe ilçe kesintileri açıkladı. Peki bugün İzmir'in hangi ilçelerinde su yok? İşte detaylar...
BORNOVA ERGENE, KIZILAY08.10.2026 saat 14:50 ile 16:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA MERİÇ, TUNA08.10.2026 saat 11:40 ile 16:40 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA ADATEPE, ATATÜRK08.10.2026 saat 14:59 ile 16:59 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA SEYHAN08.10.2026 saat 14:10 ile 16:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK08.10.2026 saat 13:30 ile 16:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR ARAP HASAN, BASIN SİTESİ, VATAN08.10.2026 saat 12:20 ile 17:20 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK AŞAĞI, FATİH, YENİ08.10.2026 saat 10:02 ile 12:03 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır
KONAK ALSANCAK08.10.2026 saat 14:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN 29 EKİM, 9 EYLÜL08.10.2026 saat 10:40 ile 15:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
URLA YENİKENT08.10.2026 saat 11:35 ile 14:35 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME REİSDERE08.10.2026 saat 12:30 ile 15:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.